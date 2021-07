LOSC Mercato : Timothy Weah ne songe pas à un départ

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2021 à 18:58

Confronté à une forte concurrence en pointe de l’attaque du LOSC, Timothy Weah ne songe pas à un départ de Lille. Bien au contraire, il se montre impatient de disputer la Ligue des Champions pour la première fois après avoir raté l’édition 2019-2020.

LOSC : Weah, « j’ai envie de gagner des titres encore »

Timothy Weah s’est projeté sur la nouvelle saison après le sacre du LOSC en Ligue 1 en 2020-2021. Dans ses propos confiés à La Voix Des Sports, l’attaquant évoque la concurrence et la Ligue des Champions. Ne se sentant pas concerné par le mercato estival actuel, il ne parle pas du tout de départ mais plutôt d’ambitions personnelles et collectives avec Lille OSC.

« J’ai envie de gagner des titres encore. Mon but c’est de marquer et aider l’équipe. Faire tout ce que je peux pour l’équipe et prendre étape par étape en travaillant avec Burak Yilmaz et Jonathan David (ses deux concurrents en pointe de l’attaque). Je pense qu’on va voir cette année qu’il y a une bonne connexion entre nous trois et les autres joueurs », a confié l’international américain.

Timothy Weah impatient de jouer la Ligue des Champions

Timothy Weah a également annoncé la couleur sur la phase de poule de l’UEFA Champions League 2021-2022 à laquelle le LOSC participe grâce à son titre de champion de France 2021. « C’est toujours un rêve de jouer la Ligue des Champions. Je l’ai ratée la première année à cause des blessures. Je suis très fier et j’ai hâte de la jouer », a-t-il déclaré.

« Il y a deux ans, il nous a juste manqué un peu d’expérience. C’était la première fois pour tout le monde en Ligue des champions. On était dans un groupe qui était très relevé avec l’Ajax, Chelsea et Valence. C’était l’apprentissage. Je pense que cette fois, tout le monde a l’expérience, on va essayer de faire quelque chose », a expliqué le n°22 du LOSC. Pour rappel, Timothy Weah est sous contrat jusqu’en juin 2024 et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 12 M€. Arrivé à Lille en juillet 2019, il a disputé 40 matchs, pour 5 buts inscrits et une passe décisive offerte.