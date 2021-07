FC Nantes Mercato : Stade Rennais, Kombouaré pense à M'Baye Niang

Publié par ALEXIS le 28 juillet 2021 à 05:18

En difficulté au Stade Rennais, M'Baye Niang intéresse le FC Nantes. Le club Jaune et Vert se serait renseigné sur l’avant-centre sur qui le nouveau coach Bruno Genesio ne compte pas.

Passé tout près de la relégation en Ligue 2 la saison dernière, le FC Nantes cherche à se renforcer pour éviter de revivre une fin de saison stressante comme en 2020-2021. Antoine Kombouaré, entraîneur des Canaris, pense à M'Baye Niang. Selon les révélations de L’Équipe, le FCN est venu aux nouvelles pour l’attaquant indésirable au Stade Rennais. Mais le club de la Cité des Ducs n’est pas la destination privilégiée par l’international sénégalais (15 sélections). D’après les indiscrétions du quotidien sportif, il « n’envisagerait pas de rejoindre le FC Nantes ».

En effet, le profil de M'Baye Niang intéresse des écuries étrangères et il est annoncé proche du club promu en Serie A, Venise FC, par la source. « L’intérêt du promu reste le plus fort pour le joueur », souligne le média. À noter que le joueur de 26 ans connait bien le championnat italien pour avoir porté le maillot de l'AC Milan (2012-2018), le Genoa (2015 en prêt) et le FC Torino (2017-2018 en prêt).

Un tarif à 4,5 M€ et encore 2 saisons de contrat au SRFC

Recruté en juillet 2019 par le Stade Rennais pour 15 M€, M’Baye Niang est sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2023. Sa valeur marche est estimée à 4,5 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Après une première saison (2019-2020) réussie avec le SRFC, le natif de Meulan-en-Yvelines est tombé en disgrâce la saison suivante. Passé à côté d’un transfert à l’ ASSE à l’été 2020, M’Baye Niang a finalement été prêté à Al-Ahli SC le 7 février 2021 jusqu’à la fin de la saison dernière. Revenu à Rennes, il est toujours indésirable et sur le départ.