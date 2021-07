PSG Mercato : Ronaldo, Allegri répond en personne au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 28 juillet 2021 à 05:58

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo n’a pas encore prolongé avec la Juventus Turin. Le PSG veut le récupérer si Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid cet été. Massimiliano Allegri, l’entraîneur du club italien, a fait le point sur la situation de son attaquant de 36 ans.

Massimiliano Allegri compte sur Cristiano Ronaldo

De retour sur le banc de la Juventus Turin, deux ans après être parti, Massimiliano Allegri était face à la presse mardi après-midi. L’occasion pour l’entraîneur de la Vieille Dame de faire le point sur son effectif à quelques jours de l’ouverture de la nouvelle saison. Alors que les rumeurs font état d’un rapprochement sérieux entre Cristiano Ronaldo et le Paris Saint-Germain, le technicien italien s’est voulu très clair : la star portugaise n’est pas à vendre et il compte sur elle pour l’exercice 2021-2022.

« Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini doivent être un exemple pour les plus jeunes. Ils doivent être une valeur ajoutée pour l’équipe. Ronaldo est un immense champion, un grand joueur et un garçon intelligent. Hier, il est revenu et nous avons parlé. Je lui ai dit que cette année est importante et que je suis content de le retrouver » a indiqué Allegri.

Poursuivant, l’ancien international italien a annoncé la couleur pour la responsabilité qu’il compte confier à CR7 la saison prochaine. « Il a une plus grande responsabilité qu’il y a trois ans. En plus de ses qualités de buteur, j’attends de sa part une responsabilité d’un homme de 36 ans. Il est revenu avec de grands objectifs en tête. Je suis très heureux de l’équipe à ma disposition et je pense que nous pourrons faire une excellente saison », a précisé le coach des Bianconeri. Le Paris Saint-Germain n’en démord pas pour autant pour l’ancien buteur du Real Madrid.

Le PSG ne lâche pas Cristiano Ronaldo

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. En Espagne, il se raconte que le Real Madrid a préparé une enveloppe de 180 millions d’euros qu’il compte transmettre au PSG dans les derniers jours du mois d’août pour l’international français de 22 ans. Conscient de cet état de fait, les dirigeants parisiens gardent la main sur le dossier Ronaldo.

« Le plan du PSG est réel même s’il dépend de Mbappé. Les contacts avec l’agent Jorge Mendes continuent. Le club parisien sait qu’il ne peut pas pour le moment aller plus loin tant que le cas de Mbappé n’est pas réglé. Mais il se prépare. Et le Real Madrid, après avoir vendu Varane à United, continuera à chercher l’argent pour recruter l’attaquant à un an de la fin de son contrat. Quand le président Florentino Pérez sera prêt à présenter la bonne offre, alors le PSG pourra avancer vers Ronaldo, s’il y a le temps pour convaincre la Juventus à renoncer à CR7, peut-être en échange de Mauro Icardi », explique le Corriere dello Sport mardi matin. Affaire à suivre donc…