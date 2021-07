Barça Mercato : Le dossier Griezmann bientôt bouclé

Publié par Thomas le 27 juillet 2021 à 17:18

Longtemps pressenti pour retourner à l’Atlético de Madrid, l’attaquant français Antoine Griezmann serait finalement proche de voir son dossier se boucler à Barcelone. Les dirigeants Blaugranas se seraient entretenus avec le joueur de 30 ans pour revoir son salaire à la baisse et concorder dans les plans financiers du club. Si Griezmann avait comme objectif de partir de catalogne et retrouver Diego Simeone à Madrid, aucun accord n’avait été trouvé avec le Barça et le dossier avait été mis entre parenthèses.

Barça Mercato : Griezmann forcé à baisser son salaire pour rester

Le FC Barcelone vit des semaines pour le moins inédites. Alors que Lionel Messi, tout juste auréolé d’une Copa América, n’a toujours pas prolongé dans son club de toujours, les dirigeants Blaugranas doivent gérer un mercato très complexe, touché par une crise financière sans précédent. Antoine Griezmann, l’un des dossiers les plus chauds de l'été, est depuis un mois au centre des spéculations liées à son futur. Evoqué à Manchester City, le Français semblait finalement tout proche d’un retour à l’Atlético dans le cadre d’un échange avec le milieu de terrain Saúl Ñiguez. Seulement, les dirigeants barcelonais, ne voyant pas le dossier aboutir, auraient établi une autre stratégie.

Selon El chiringuito, le Barça aurait demandé au joueur de baisser son salaire pour pouvoir rester au club. Pour rappel, le club catalan est dans l’obligation de se débarrasser de joueurs pour combler ses dettes, et une réduction salariale collective fait partie des options envisagées.

Réduire les salaires pour prolonger Messi

Derrière cette proposition exceptionnelle, le Barça a pour objectif premier de pouvoir prolonger sa star, Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or n’appartient plus au Barça depuis le 1er juillet. Si des rumeurs de départ, notamment au PSG, étaient d’actualité au début du mois, la Pulga devrait vraisemblablement rester dans son club de cœur, qui devra néanmoins s’aligner sur les demandes salariales colossales du joueur. Une prolongation qui sous-entendrait alors une possible réduction salariale de l’ensemble de l’effectif.