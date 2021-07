ASSE Mercato : Adil Aouchiche, Claude Puel prend une décision !

Publié par Alyssa Couladaize le 29 juillet 2021 à 02:38

Adil Aouchiche, ancien joueur du PSG, n’est pas près de sortir de l’effectif de l’ ASSE. Claude Puel et les dirigeants stéphanois tiennent à la pépite formée au club de la capitale et cela a déjà été expliqué à quelques clubs venues aux nouvelles pour le recruter.

Mercato ASSE : Un départ de Adil Aouchiche ?

L’ AS Saint-Etienne n’entend pas se séparer de son jeune pousse Adil Aouchiche. Ce jeune milieu de terrain offensif de 19 ans avait rejoint l’ ASSE sur la base d’un transfert gratuit après avoir refusé le contrat qui lui a été proposé au Paris Saint-Germain. Même si sa première année chez les Verts n’a pas été la saison éblouissante annoncée par ses admirateurs, quelques prestations de qualités à son actif, la saison 2020-2021, laissent présager le rôle important qu’il pourrait jouer pour cette prochaine saison.

En effet, Adil Aouchiche monte en puissance comme le montrent ses prestations avec l’ASSE lors des séances d’avant saison. Forcément, l’ancien pépite du club parisien est un joueur important aux yeux de l’ entraîneur Claude Puel qui ne compte pas se priver de ses services. L’insider mercato Mohamed Toubache-Ter le confirme en faisant filtrer l’information d’une fin de non-recevoir déjà infligée par le club à des équipes venues aux nouvelles pour le joueur offensif.

Puel ferme la porte pour son jeune milieu de terrain

« Claude Puel compte sur (Adil) Aouchiche, il n’y a aucun soucis », assure-t-il avant d’ajouter : « D’ailleurs des clubs se sont approchés d’Adil Aouchiche pour essayer de le piquer à l’AS Saint-Étienne cet été et ça a été un non catégorique du club (stéphanois) », selon l’influenceur. Adil Aouchiche devrait donc bien débuter la saison sous le maillot de l’ ASSE et même la terminer sur place, puisque Puel n’a jamais vraiment laissé partir un de ses joueurs importants en pleine saison.