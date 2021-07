OM Mercato : C’est réglé, la piste Thiago Almada s’écroule !

Publié par Timothée Jean le 28 juillet 2021 à 20:38

En quête de renfort offensif, l’ OM est passé à l’offensive pour boucler l'arrivée de Thiago Almada en provenance de Vélez Sarsfield. Mais le club olympien devra rapidement tirer un trait sur cette piste offensive.

Mercato : L’ OM définitivement fixé pour Thiago Almada ?

Avec huit nouveaux renforts bouclés cet été, l’Olympique de Marseille est sans aucun doute l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts. L’ OM a déjà officialisé l’arrivée de Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Luan Peres, William Saliba, Pau Lopez et Cengiz Under. Et le recrutement de l’ OM est loin d’être terminé.

Friand de jeunes joueurs à fort potentiel, le président Pablo Longoria s’intéresse de très près à Thiago Almada. Une rumeur renforcée ces derniers jours avec l’annonce d’un possible accord entre le prodige argentin et l’Olympique de Marseille. La presse argentine révélait en effet que le milieu offensif de Vélez Sarsfield souhaite poursuivre son aventure en Europe. Jorge Sampaoli, qui connaît bien le joueur de 20 ans pour l’avoir eu sous ses ordres lors de son passage à la tête de l’Abilceleste, souhaitait alors l’attirer à Marseille cet été.

Mais selon les informations obtenues par César Luis Merlo, journaliste pour TyC Sports, cette piste est désormais terminée pour Marseille. Selon le confrère, Vélez Sarsfield a finalement trouvé un accord économique avec l’Atlanta United pour le transfert de Thiago Almada.

Visite médicale programmée pour Thiago Almada

Annoncé à Marseille, le crack argentin devrait donc poursuivre sa carrière en MLS la saison prochaine. Les deux écuries seraient en train de régler les derniers détails administratifs avant l’officialisation de son transfert. La source explique que Thiago Almada devrait passer la visite médicale à Atlanta United dès la fin des Jeux Olympiques, prévue le 8 août prochain. Mais le jeune joueur pourrait passer les tests médicaux bien avant, puisque l'Albiceleste a été éliminée dès la phase de poules.

Lié à Vélez Sarsfield jusqu’en juin 2023, le joueur de 20 ans sort d’une belle saison avec 5 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres. Sa valeur marchande est estimée à environ 20 millions d’euros, selon Transfermarkt.