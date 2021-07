Angers SCO Mercato : Coup à 15 M€, 4 clubs anglais se bousculent

Publié par ALEXIS le 29 juillet 2021 à 19:31

Angers SCO pourrait réaliser un gros coup avec Angelo Fulgini, désormais courtisé par quatre clubs de Premier League dans ce mercato estival.

Angers SCO : 4 clubs de Premier League foncent sur Fulgini

Angelo Fulgini fait partie des joueurs-cadres d' Angers SCO. En quatre saisons, il a progressé et s’est imposé comme un crack au SCO. Régulier dans ses performances sous le maillot des Scoïstes, il a logiquement attiré l’attention de clubs étrangers, notamment les Anglais. Suivi par Southampton et Everton depuis les mercatos précédents, le milieu de terrain du Sporting Club de l’Ouest intéresse aussi Newcastle United et Crystal Palace selon le Daily Mail. Les Magpies et les Eagles se lancent ainsi aux trousses du natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire), face à la concurrence des Saints et des Toffees. Si l’on en croit Foot Mercato, Angelo Fulgini pourrait faire l'objet d'un transfert d’ Angers SCO « contre une offre d'environ 15 M€ ».

Le polyvalent joueur évalué à 12 M€

Angelo Fulgini est un joueur polyvalent décisif sur les coups de pied arrêtés. Milieu de terrain de prédilection, il peut être offensif, central ou défensif. Il a également la capacité d’évoluer sur les ailes surtout à droite et même en pointe de l’attaque. C’est d’ailleurs grâce à son profil qu’il a réussi à séduire ces clubs anglais. En quatre saisons (2017-2021) sous le maillot d' Angers SCO, le "couteau suisse" de 25 ans a disputé 124 matchs, toutes compétitions confondues, pour 19 buts marqués et 13 passes décisives offertes.

Il compte 113 matchs en Ligue 1 et 80 matchs en Ligue 2 avec Valenciennes FC (2014-2017). Angelo Fulgini est international français depuis 2012. Il a commencé par les U17 jusqu’aux Espoirs (U21), en passant par les U18, U19 et U20. Coté à 12 M€ sur le marché des transferts, le n°10 des Angevins est sous contrat jusqu’en juin 2023.