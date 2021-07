RC Lens Mercato : Décision de Haise concernant Seko Fofana

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2021 à 01:45

Dans le viseur de l’OM et des clubs étrangers, Seko Fofana pourrait être transféré par le RC Lens en cas d’offre irrésistible. Malgré cela, Franck Haise se monte rassurant sur la présente du milieu de terrain dans son équipe lors de la nouvelle saison 2021-2022.

RC Lens : Seko Fofana très courtisé

Le RC Lens a créé la surprise en Ligue 1 la saison dernière en finissant à la 7e place de Ligue 1, soit à la porte de la coupe de la coupe d’Europe. L’équipe de Franck Haise était pourtant promue dans l’élite. Elle s’est même offert le PSG (1-0), l’OM (1-0) et le Stade Rennais, lors des matchs aller du championnat la saison dernière. Des joueurs comme Seko Fofana, se sont fait remarquer par leurs performances. Dès lors, plusieurs clubs, dont l'Olympique de Marseille, souhaitent s’attacher les services du milieu de terrain du RCL, valorisé à 12 M€ sur le marché des transferts.

Pour rappel, Seko Fofana a été recruté par le RC Lens à l'Udinese (Serie A) en août 2020, contre une somme évaluée à 8,5 M€. Il a pris part à 30 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 25 fois lors de sa première saison dans le Nord. Le natif de Paris a marqué 2 buts et offert 4 passes décisives en championnat.

Franck Haise ne voit pas Fofana partir

Bien que conscient de l’intérêt de prétendants pour le crack Franco-Ivoirien, l’entraîneur des Artésiens ne le voit pas quitter le club lors de ce mercato d’été, surtout qu’il compte sur lui pour aller plus haut que la 7e place du championnat 2021. « Seko Fofana fait une préparation complète avec nous ce qui est très différent de la saison dernière. Il est totalement dans la préparation », a rassuré Franck Haise.

La recrue estivale 2020 est désormais un leader du vestiaire au RC Lens, elle fait partie des capitaines du club nordiste. « Il a des responsabilités et on le sent bien, épanoui et déjà assez prêt sur le plan athlétique », a fait remarquer le coach des Lensois, pour ainsi montrer l’implication et le bien-être de son protégé sous le maillot des Sang et Or.