ASSE Mercato : Kechrida, le profil idéal pour succéder à Debuchy ?

Publié par ALEXIS le 14 juin 2021 à 14:00

Annoncé comme première recrue estivale de l’ ASSE, longtemps avant l’ouverture officielle du mercato estival, Wajdi Kechrida n’a toujours pas rejoint le club ligérien. En attendant sa probable arrivée dans le Forez, Alain Giresse fait l'éloge du défenseur de l’Etoile du Sahel, par ailleurs international tunisien.

ASSE : Kechrida serait une bonne pioche selon Giresse

L’ ASSE aurait un accord de principe avec Wajdi Kechrida en vue d’un transfert cet été. L’arrière latéral droit est en fin de contrat à l’Etoile du Sahel. De ce fait, les Stéphanois devraient le recruter librement sans payer de frais d’indemnité. Les médias tunisiens ont annoncé l’arrivée du joueur de 25 ans à Saint-Étienne, cette semaine. Cela, après le dernier match amical des Aigles de Carthage contre le Mali, le mardi 15 juin, au Stade de Radès. Entre-temps, le sélectionneur de Tunisie estime que Wajdi Kechrida serait une bonne pioche pour l’AS Saint-Étienne. Selon Alain Giresse, ce dernier a le même profil que le tricolore Léo Dubois.

« C’est un joueur né à Nice, il a été formé là-bas avant de rejoindre l’Etoile du Sahel (en janvier 2015) », a-t-il rappelé au site internet Poteaux Carrés pour commencer. « Wajdi Kechrida est un garçon très sérieux, techniquement habile. C’est un très bon contre-attaquant. Il sait apporter le soutien sur le plan offensif. Il a le profil des latéraux qu’on aime bien maintenant. Évidemment, il faut qu’un latéral sache défendre, comme tout défenseur, mais on attend aussi d’un joueur évoluant à ce poste qu’il relance le jeu et prenne son couloir. Wajdi est habile de ce côté-là, il est très intéressant », a apprécié l’entraîneur Alain Giresse.

Giresse dément avoir été sondé par Puel

Pour finir, le technicien français a précisé qu’il n’a pas été sondé par Claude Puel, manager général des Verts, qu’il connaît bien, pour le défenseur passé par l’académie de l’OGC Nice. « Dans cette période de mercato, il y a beaucoup de rumeurs, certaines sont fondées, d’autres non. On verra bien ce qu’il en est concernant Wajdi Kechrida », a-t-il conclu. Rappelons que le joueur attendu à l' ASSE a disputé 30 matchs la saison dernière, dont 20 dans le championnat tunisien. Il a marqué 2 buts et offert 4 passes décisives.