OM Mercato : 30 M€, du nouveau sur le dossier Jérémie Boga

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, s'était positionné pour recruter Jérémie Boga. Un calme plat s'était ensuite imposé sur ce dossier quand le dirigeant phocéen négociait les récents transferts de joueurs à Marseille. Le dossier revient à la une.

Pablo Longoria ne compte pas poursuivre son mercato ambitieux cet été sans vendre. Le président de l’ OM envisage de se séparer de plusieurs joueurs afin de dégager de la place aux nouveaux arrivants et renflouer les caisses du club. Les noms de Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara ou encore Dario Benedetto figurent en tête de liste des possibles partants. L’attaquant argentin est pressenti pour rebondir au Brésil, où São Paulo FC s’active pour l’accueillir. Mais en cas de départ de Dario Benedetto, le club phocéen devra impérativement trouver un nouvel attaquant.

Les noms de Giovanni Simeone (Cagliari) ou encore Willian José (Real Sociedad) circulent du côté de Marseille. Outre Cristian Pavon (Boca Juniors), Jérémie Boga est également associé à Marseille. L’attaquant de Sassuolo n’a jamais caché son admiration pour Marseille, sa ville natale et les dirigeants marseillais envisagent de le faire venir. Ces dernières semaines, Le Phocéen révélait que des négociations ont bien été entamées entre l’ OM et le club italien en vue de son transfert. Seulement les exigences élevées de Sassuolo compliquent sa venue à Marseille. Et l’ OM risque de se faire doubler dans ce dossier par l’Atalanta Bergame.

L'Atalanta accélère pour Jérémie Boga

En effet, La Gazzetta dello Sport rapporte que l'Atalanta Bergame insiste pour Jérémie Boga et serait passée à l’offensive pour tuer toute concurrence dans ce dossier. Comme l’indique la source, la Dea aurait formulé une offre de 23 M€ pour le transfert de l’Ivoirien. Une offre qui se rapproche un peu plus des attentes de Sassuolo.

Jusqu’ici aucun accord n’a été confirmé pour le joueur de 23 ans, mais les négociations se poursuivent entre les deux écuries. L’Atalanta Bergame semble donc bien déterminer à rafler la mise dans ce dossier. Sassuolo attendrait un chèque de 30 M€ pour laisser filer son joueur, dont le bail expire en juin 2022. Les autres concurrents, l'OL, l'OGC Nice et le LOSC, sont prévenus.