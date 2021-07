FC Nantes : Bonne nouvelle de Kombouaré pour Renaud Emond

Publié par Timothée Jean le 31 juillet 2021 à 00:31

Entraineur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a parlé de son attaquant Renaud Emond, touché au genou lors de la victoire du club face au Stade Brestois (3-1).

FC Nantes : optimiste pour Renaud Emond

Renaud Edmond a été performant lors de la préparation estivale du FC Nantes. Il a même inscrit deux bons buts. Mais le buteur nantais a été stoppé dans son élan par un pépin physique. Victime d'une blessure au genou lors de la victoire face au Stade Brestois (3-1), le buteur du FCN a été contraint de déclarer forfait pour la réception de FC Lorient samedi dernier.

Les Canaris se sont inclinés (1-0) face aux Merlus lors de cette rencontre amicale. À l’issue du match, Antoine Kombouaré a livré son analyse sur la défaite de son équipe. L’entraineur du FC Nantes a notamment pointé du doigt le « manque d’efficacité » de ses hommes devant les buts adverses. Par ailleurs, le coach des Jaunes et Verts est très optimiste pour le retour de ses buteurs prolifiques, dont Renaud Emond.

« On est limité en nombre […] on va prochainement récupérer Renaud, qui s’était fait mal en match amical contre Brest. C’est moins grave que prévu », a-t-il confié. L’attaquant belge devrait être opérationnel pour le prochain match du FC Nantes face à Clermont, prévu samedi prochain à Avoine à partir de 16h. « Il y a de grandes chances qu’on le récupère pour le dernier amical de présaison », a rassuré l’entraîneur Kanak.

Kalifa Coulibaly incertain face à Clermont

Par contre, Antoine Kombouaré s’est montré pessimiste pour le retour de l’attaquant Kalifa Coulibaly. « Il continue sa préparation. Il est en retard […] il n’a repris avec le groupe que depuis lundi. Il n’a eu que 2 séances avec le groupe. Maintenant on espère qu’il va enchaîner. On est vigilant et on essaye de ne pas aller trop vite avec lui », a-t-il confié.