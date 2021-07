Stade Brestois : Annonce officielle pour Gaëtan Charbonnier

Publié par Ange A. le 31 juillet 2021 à 06:31

Michel Der Zakarian va composer sans un cadre de son nouvel effectif la saison prochaine. Gaëtan Charbonnier va quitter le Stade Brestois. Le départ de l’avant-centre a été confirmé par le club finistérien.

Nouveau coup dur pour Der Zakarian au Stade Brestois

Quelques jours après le transfert de Romain Perraud à Southampton, le Stade Brestois s’apprête à perdre un autre cadre de son effectif. Dans un post sur son compte Twitter, Brest a officialisé le départ de Gaëtan Charbonnier du club. Un accord a été trouvé pour la résiliation du contrat à l’amiable de l’attaquant de 32 ans. Il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec le SB29. « Le Stade Brestois vous informe que, suite à la volonté de Gaëtan Charbonnier de quitter le club, un accord vient d’être trouvé. Bon vent Charbo », peut-on lire sur le réseau social. Dans la foulée, l’avant-centre a adressé un message d’adieu après quatre saisons dans le Finistère. Il déclare notamment avoir passé les plus belles années de sa carrière à Brest.

Un retour en Ligue 2 pour Gaëtan Charbonnier ?

Arrivé au Stade Brestois en 2017 en provenance du Stade de Reims, Gaëtan Charbonnier a inscrit 53 buts et délivré 15 passes décisives en 137 apparitions. Il a été l’un des acteurs majeurs de la promotion de Brest en Ligue 1 en 2019. Avec 27 réalisations et 8 offrandes, il a terminé meilleur buteur de deuxième division et hissé le SB29 à la 2e place du championnat. Pour sa dernière saison avec la Team Pirate, il a marqué 6 buts en 38 rencontres. Sur le départ au SB29, le natif de Saint-Mandé est annoncé en Ligue 2. Il pourrait en effet rejoindre l’AJ Auxerre et retrouver son ancien entraîneur Jean-Marc Furlan. Celui-ci a officié sur le banc du club finistérien de 2016 à 2019 avant de s’engager avec l’AJA.