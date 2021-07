LOSC : Gourvennec reçoit une terrible nouvelle pour la reprise

Publié par Ange A. le 31 juillet 2021 à 05:11

Champion de France, le Lille OSC entame la défense de son titre le 8 août sur la pelouse du FC Metz. Pour cette première, le LOSC sera privé de deux joueurs suspendus par la Commission de discipline de la FFF.

Le LOSC avec deux absents pour la reprise du championnat

Mauvaise nouvelle pour Jocelyn Gourvennec. Le nouveau coach du Lille OSC va débuter son aventure en Ligue 1 Conforama sans deux joueurs. Réunie vendredi, la Commission de discipline de la Fédération française de football a infligé des sanctions à Tiago Djalo et Xeka. Le défenseur central a écopé de deux matchs de suspension tandis que le milieu de terrain est suspendu pour un match. Pour rappel, les deux Lillois en étaient venus aux mains lors du match de préparation contre les Belges de Courtrai (1-1). Un comportement qui n’a pas échappé à la FFF qui a donc décidé de sévir. Leurs sanctions entrant en vigueur lundi, les deux hommes sont éligibles pour le choc de dimanche face au Paris Saint-Germain. Les deux équipes s’affrontent dans le cadre du Trophée des champions.

Un ultime test avant le retour en Ligue 1

Nouvel entraîneur du Lille OSC, Jocelyn Gouvernnec va vivre son baptême de feu face au vainqueur de la Coupe de France. Si le LOSC reste sur une victoire lors de la dernière opposition face au Paris Saint-Germain, le club nordiste éprouve des difficultés. Avec leurs résultats obtenus lors de la préparation estivale, les Dogues ne partent pas favoris face aux Parisiens. En cinq sorties, le champion de France n’a enregistré qu’une seule victoire pour trois défaites et un nul. Rien de rassurant donc avant de retrouver un PSG forcément revanchard. Attaquant du PSG, Mauro Icardi souhaite prendre sa revanche sur Lille. « Jouer ce match et être capable de le gagner, c’est ce que nous voulons ! On a une revanche à prendre », a prévenu l’avant-centre argentin à PSG TV.