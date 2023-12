Le départ de Tiago Djalo du LOSC se précise. Très convoité depuis ces dernières saisons, il serait en négociations avec un top club européen.

Mercato LOSC : Tiago Djalo négocie son départ de Lille

Blessé (rupture des ligaments croisés) et opéré du genou depuis mars 2023, Tiago Djalo (23 ans) est en reprise. Il pourrait rejouer en 2024 avec le LOSC, avant la fin de la saison et de son contrat. En effet, le bail du défenseur arrive à expiration en juin 2024. N’ayant pas trouvé d’accord avec la direction du club nordiste pour rempiler, il pourrait quitter Lille librement l’été prochain. L’imposant arrière central (1,90 m) peut même déjà entrer en négociations avec le club de son choix dès janvier, en attendant la fin de son contrat.

Cependant, c’est plutôt une autre tendance qui est évoquée par Foot Mercato. Le média spécialisé croit savoir que le Tiago Djalo discute avec un club parmi ses nombreux prétendants, en vue d’un transfert cet hiver. Selon les informations de la source, « l’opération serait une vente », assortie à « un prêt de 6 mois dans la foulée au sein de la formation lilloise ».

La Juventus et l'Atlético intéressés, l'Inter en avance sur le dossier

L’Inter Milan et la Juventus Turin en Serie A et l’Atlético de Madrid en Liga sont les clubs les plus chauds pour recruter le Portugais. Parmi ces trois grands d’Europe, les Nerazzurri auraient pris une longueur d’avance dans le dossier du N°3 du LOSC, comme l’a indiqué la Gazzetta dello Sport, récemment. Recruté par le club lillois à l’été 2019, contre 4 millions d’euros, Tiago Djalo vaut actuellement 15 millions d’euros sur le marché des transferts, selon l’estimation du site internet spécialisé, Transfermarkt.