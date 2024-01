Courtisé par l’AC Milan et l’Inter Milan, Tiago Djalo se rapprocherait de la Juventus depuis l’ouverture du mercato de janvier. Un transfert inespéré par le LOSC est possible cet hiver.

Mercato LOSC : L'AC Milan et l'Inter à la lutte pour Tiago Djalo

Blessé gravement au genou (rupture du ligament croisé) en mars 2023 et opéré ensuite, Tiago Djalo n’a toujours pas rejoué avec le LOSC cette saison. Il est en reprise, mais n’a pas encore le feu vert du staff médical du club nordiste. Malgré sa longue absence, le défenseur est très convoité. L’AC Milan le suit toujours depuis le mercato d’été 2023. Le deuxième club de Milan, l’Inter, s’est également lancé aux trousses de l’arrière central.

Ce dernier est l’une des priorités des Intéristes, qui sont en quête de renforts défensifs. Les Nerazurri sont même passés devant les Rossoneri, comme l’a révélé La Gazzetta dello Sport. Le média transalpin a annoncé que tout est bouclé entre Tiago Djalo et le club lombard, pour une arrivé libre de ce dernier à la fin de son contrat à Lille, en juin 2024.

Mercato : La Juventus tout proche de boucler le transfert de Tiago Djalo

Mais la Juventus est entrée dans la danse et a presque tout remis en cause. Les Turinois auraient convaincu l’international portugais de les rejoindre dès cet hiver. « Les Bianconeri ont l’accord du joueur et pensent qu'avec leur offre, ils passeront devant l'Inter Milan », a appris Foot Mercato. Alors que le défenseur de 23 ans se dirigeait tout droit vers un départ du LOSC, sans indemnité de transfert, la Juve aurait décidé de le transférer dès ce mois de janvier.

Une opportunité pour les Lillois qui n’espéraient plus pouvoir vendre Tiago Djalo, dont la décision était de partir librement. La Vieille Dame est prête à proposer environ 3,5 M€ à Lille pour racheter les six derniers mois de contrat du Portugais, d’après la source. La Juventus est « de plus en plus confiante » pour boucler le transfert du N°3 des Dogues, avant la fermeture du mercato d’hiver, le 31 janvier 2024, selon la précision du journaliste Santi Aouna.