OL Mercato : Flamengo, c'est imminent pour Thiago Mendes

Publié par ALEXIS le 31 juillet 2021 à 13:11

Courtisé par Flamengo au Brésil, Thiago Mendes devrait quitter l’ OL dans les prochains jours. Un indice de taille est tombé, ce samedi, qui confirme l’imminence de son transfert.

OL : Thiago Mendes absent du groupe lyonnais à Porto

L’ OL dispute son dernier match amical, ce samedi (18h30), contre le FC Porto. Peter Bosz a laissé transparaitre un indice sur le transfert de Thiago Mendes à cette occasion. Ce dernier n’est pas dans le groupe de 22 Lyonnais face au club portugais. Or il est annoncé en instance de transfert depuis un bon mois. Flamengo souhaite le transféré de l’Olympique Lyonnais, afin de prendre la place de Gerson recruté par l’Olympique de Marseille à 20 M€. Juninho, directeur sportif du club rhodanien, avait confirmé l’envie de départ de son compatriote et des négociations en cours pour son transfert. Et l’absence du milieu de terrain brésilien au Portugal achève de convaincre que son départ est dans les tuyaux et serait même imminent.

Le Brésilien transféré à Flamengo entre 10 M€ et 15 M€ ?

Acheté au LOSC à 22 M€ lors du mercato estival 2019, Thiago Mendes est sur le point de quitter l’ OL, après deux saisons mi-figue, mi-raisin à Lyon. Son contrat est pourtant valide jusqu’au 30 juin 2023. En effet, le milieu défensif de 29 ans veut retourner dans son pays natal, afin de se relancer. Cela face à la forte concurrence de ses autres compatriotes : Jean Lucas, Bruno Guimarães et Lucas Paqueta, mais aussi de Maxence Caqueret dans l’entrejeu des Gones. Si l’on se fie à l’estimation du site internet spécialisé Transfermarkt, Thiago Mendes vaut 15 M€ sur le marché des transferts. Et le président Jean-Michel Aulas n'a pas du tout l'intention de le brader. Selon Globoesport, le patron de l' OL réclame au moins 10 M€ au club carioca.