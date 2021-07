PSG Mercato : Le Paris SG prépare une signature sensationnelle !

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2021 à 21:51

Auteur d’un mercato de folie avec l’arrivée de joueurs confirmés et de grosses stars, le PSG n’oublie pas pour autant ses jeunes talents issus de son centre de formation. Les dirigeants parisiens préparent ainsi une signature sensationnelle pour l’avenir.

Mercato - PSG : Ça se précise pour l'avenir d’un futur crack

Si Mauricio Pochettino peut se targuer d’avoir dans son équipe Neymar et Kylian Mbappé, considérés comme les dignes héritiers de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Paris Saint-Germain compte également en son sein un futur crack. À 18 ans, Xavi Simons est déjà considéré comme un phénomène, une tête d’affiche et un joueur très bancable. Le jeune milieu de terrain néerlandais compte plus de 3 millions de followers sur les réseaux sociaux et possède des contrats de sponsoring solides, comme avec Nike ou l’UNICEF.

Le PSG ne veut pas perdre ce talent d’avenir et s’apprête à blinder son contrat. Selon les informations du quotidien Le Parisien de ce samedi, le club de la capitale « compte sur lui pour l’avenir. En fin de contrat en juin prochain, il devrait bientôt recevoir une proposition du club. » Sous contrat jusqu’en juin 2022, Xavi Simons devrait donc prochainement recevoir une offre de prolongation pour s’inscrire dans la durée avec les Rouges et Bleus. Une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino qui apprécie énormément l’international espoir néerlandais.

Xavi Simons attire l'oeil de Pochettino

D’après le journal régional, Xavi Simons espère entrer dans la rotation et poursuivre son apprentissage auprès du groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Éblouissant lors des matches amicaux, l’ancienne pépite du FC Barcelone a frappé dans l’oeil de Mauricio Pochettino. D’ailleurs, l’entraîneur parisien devrait l’aligner dimanche à Tel-Aviv face au LOSC dans le cadre du Trophée des Champions.

Faisant preuve d'une grande maturité sur le terrain et d'un impact sur la construction du jeu, Xavi Simons a fini par convaincre Pochettino qui veut l’intégrer dans la rotation de l’exercice 2021-2022. Selon le site spécialisé Sportune, le natif d’Amsterdam aurait signé avec le Paris Saint-Germain un contrat en or de trois ans, soit jusqu’en juin 2024 avec à la clé un salaire de 1 million d’euros brut la saison.