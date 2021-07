ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne a refusé un chèque de 10M€ !

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2021 à 23:11

Même si Claude Puel attend du renfort pour la saison prochaine, l’ ASSE doit également faire face au départ de certains de ses joueurs à forte valeur marchande. Mais le club stéphanois ne compte pas céder à la première occasion.

L’ ASSE repousse l'Atalanta Bergame

À 17 ans, Lucas Gourna-Douath est déjà un titulaire indiscutable à l’AS Saint-Étienne. Auteur de 30 matches de Ligue 1 la saison passée, le jeune milieu de terrain stéphanois ne laisse personne indifférent sur son talent. En Italie, l'Atalanta Bergame, qui cherche toujours un successeur à l’international ivoirien Franck Kessié parti à l’AC Milan en 2019, a fait du protégé de Claude Puel sa priorité au milieu de terrain. D’après les informations de RMC Sport, le club italien s'apprête même à transmettre une offre ferme de 10 millions d’euros à l’ ASSE pour tenter de récupérer Lucas Gourna-Douath durant ce mercato estival.

Mais la radio métropolitaine assure que la Dea n’a aucune chance dans ce dossier parce qu’au-delà du fait que les Verts jugent cette proposition insuffisante, le joueur ne souhaite pas aller à l’étranger pour le moment. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le natif de Villeneuve-Saint-Georges veut rester au moins une saison de plus sous les ordres de Claude Puel pour poursuivre sa progression dans un environnement stable. Outre 'Atalanta Bergame, le jeune stéphanois veut également rêver d’autres clubs européens plus huppés que l’ASSE.

Le plan de l’ASSE pour Gourna-Douath

En effet, RMC Sport précise qu’en dehors de l’Atalanta Bergame, Chelsea, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen sont aussi intéressés par le profil de l’international français des moins de 19 ans. Sentant le bon coup venir, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne veulent prolonger le contrat de Lucas Gourna-Douath jusqu’en juin 2025, soit quatre ans de plus, pour espérer une grosse vente ensuite. Selon le journaliste Loïc Tanzi, si transfert il y a dès cet été, le jeune homme sera ensuite prêté chez les Verts.