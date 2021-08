OM Mercato : Accord trouvé pour le transfert de Boubacar Kamara !

Publié par JEAN-LUC D le 01 août 2021 à 17:11

Sauf revirement de dernière minute, Boubacar Kamara va quitter l’OM durant ce mercato estival. D’ailleurs, un accord vient d’être trouvé pour le milieu de terrain défensif de l’Olympique de Marseille.

Boubacar Kamara vers la Serie A ?

« Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria a été très clair. Si Boubacar Kamara refuse de prolonger son contrat qui expire dans un an, il ne fera pas partie de l’effectif de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le joueur de 21 ans va donc devoir faire ses valises durant ce mercato estival puisqu’il ne semble pas prêt à renouveler son engagement avec son club formateur.

Mais qui pour le déloger de Marseille ? Selon les renseignements divulgués par le quotidien L’Équipe, l’OM a refusé ces derniers jours une enveloppe de 14 millions d’euros transmise par Newcastle United pour l’international espoir français. Pour le club marseillais, cette somme est totalement insignifiante pour délivrer un ticket de sortie au natif de Marseille.

Toutefois, le journaliste italien Alessandro Jacobone, proche de l’AC Milan, assure que le protégé de Jorge Sampaoli pourrait finalement prendre la direction de Milan dans les prochains jours. Après avoir refusé toutes les propositions de prolongation de ses dirigeants, Kamara est parvenu à un accord contractuel avec le club lombard. Il ne reste plus que l’accord entre les deux clubs avant la finalisation de la transaction.

L’exigence de l’OM pour Boubacar Kamara

Même si Boubacar Kamara ne dispose que d’un an de contrat, l’Olympique de Marseille ne compte pas le brader. Pablo Longoria connaît la valeur de son milieu de terrain et entend bien encaisser un chèque raisonnable pour son transfert. En effet, L’Équipe rapporte que pour laisser filer son Minot, le président marseillais réclame 20 millions d’euros alors que le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur réelle à 37 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si Newcastle United va revenir à la charge dans ce dossier avec ce montant ou si l’AC Milan va s’aligner sur l’exigence de l’OM afin de boucler au plus vite cette affaire.