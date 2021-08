PSG : La sortie de Pochettino après sa défaite contre Lille

Publié par Ange A. le 01 août 2021 à 23:10

Le Paris Saint-Germain s’est incliné sur le plus petit des scores ce dimanche lors du Trophée des champions. Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino s’est exprimé après ce revers. Le coach parisien se projette déjà sur la saison venir.

Le PSG encore défait par le Lille OSC

Le Lille OSC chipe encore un titre au Paris Saint-Germain. Après avoir privé le PSG du championnat la saison dernière, le LOSC vient de sevrer le club francilien du Trophée des champions. Dimanche à Tel-Aviv, le club nordiste s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à Xeka (45e) contre les Rouge et Bleu. Les hommes de Jocelyn Gourvennec mettent également un terme à la série de huit titres d’affilée du PSG dans la compétition. Un coup dur pour les hommes de Mauricio Pochettino qui espéraient prendre leur revanche sur Lille, non seulement vainqueur de la dernière opposition entre les deux équipes mais également champion de France. Après la rencontre, l’entraîneur parisien n’a pas manqué d’afficher sa déception. Il s’est également projeté sur la saison à venir.

Mauricio Pochettino déçu mais optimiste pour 2021-2022

S’il déplore le résultat final, Mauricio Pochettino est satisfait de la prestation de ses poulains face à Lille. « C’est une déception. Globalement on a été bon, mais malgré notre domination on n’a pas réussi à gagner. Félicitations à Lille. On a des choses encore plus grandes à aller chercher cette saison », a déclaré le coach du Paris Saint-Germain au micro d’Amazon Prime. Battu par le LOSC, le PSG dispose encore d’une semaine pour préparer son retour en Ligue 1 Conforama. Le club francilien va lancer sa saison samedi le 7 août sur la pelouse du promu Troyes. Le coach parisien espère sans doute compter sur ses cadres contre le champion de Ligue 2. Contre Lille, il a aligné un onze remanié en raison des absences des cadres tels que Neymar Jr, Kylian Mbappé, Marquinhos, Angel Di Maria, Marco Verratti entre autres.