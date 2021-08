PSG Mercato : Nouvelle annonce de la Juventus pour Ronaldo

Publié par Ange A. le 02 août 2021 à 06:10

Le Paris Saint-Germain reste présenté comme un sérieux prétendant de Cristiano Ronaldo cet été. Alors que le contrat du Portugais expire dans un an, un responsable de la Juventus de Turin s’est de nouveau voulu rassurant quant à l’avenir de CR7.

Pavel Nedved en rajoute une couche pour Cristiano Ronaldo

Comme l’avait annoncé Pavel Nedved, Cristiano Ronaldo a effectué son retour à l’entraînement en début de semaine passée. L’avenir de l’attaquant portugais est toujours au cours de moult spéculations du fait qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le Juventus de Turin. Selon plusieurs sources italiennes, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le goléador âgé de 36 ans. Vice-président de la Juventus, Pavel Nedved s’est encore prononcé au sujet de l’avenir de son joueur au moment où les rumeurs pullulent à son sujet. Pour l’ancien international tchèque, CR7 ne quittera pas la Vieille Dame cet été.

Le PSG déjà fixé pour CR7 ?

« C'est un de nos joueurs, il lui reste un an de contrat, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous parce que chaque saison il nous a toujours garanti beaucoup de buts. C'est un joueur de la plus haute valeur et évidemment nous parions sur lui », a fait savoir Pavel Nedved à Mediaset après le sacre de la Juventus lors du Trophée Luigi Berlusconi. Pour le dirigeant turinois, il n’est pas question de lâcher le meilleur buteur de Serie A de la saison dernière. Arrivé en provenance du Real Madrid en 2018, le Portugais compte déjà 101 buts en seulement 133 apparitions. Reste maintenant à savoir la nouvelle sortie de Nedved suffira à mettre un terme aux rumeurs concernant le quintuple Ballon d’Or. À Paris, il pourrait récupérer le numéro 7 en cas de transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. L’attaquant parisien ne souhaite pas prolonger son contrat qui expire dans un an. Raison laquelle sa vente pourrait survenir cet été.