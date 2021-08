Man City Mercato : 21M€/an, officialisation imminente pour Harry Kane

Publié par Thomas le 02 août 2021 à 15:15

Longtemps au centre d’une lutte acharnée, Harry Kane est tout proche de s’engager à Manchester City. Le joueur de 28 ans, véritable machine à but chez les Spurs, a fait part à sa direction qu’il ne comptait pas rester une saison supplémentaire à Tottenham, et que rien ne l’empêcherait de rejoindre Manchester City. Les Citizens ont trouvé un accord avec Kane pour un contrat le liant jusqu’en juin 2026. L’attaquant des Three Lions devrait percevoir un salaire astronomique de 21 millions d’euros par saison. Si aucun accord entre Tottenham et Manchester City n’a encore été bouclé, une offre mirobolante est en préparation et devrait clore l’opération. Pour info, Harry Kane ne s’est pas présenté aujourd’hui à l’entraînement des Spurs.

Manchester City : Une offre mirifique pour sceller le dossier Harry Kane

Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures, Manchester City, sauf retournement de situation, va frapper un coup énorme sur le mercato en Premier League, en signant l’attaquant star de Tottenham, Harry Kane. Si le dossier était en stand-by il y a plusieurs jours, du fait qu’aucune offre n’avait été émise, les choses se sont envenimées ces dernières heures comme l’indique Nicolò Schira. Le buteur anglais (221 réalisations avec les Spurs), a fait part à la direction de Tottenham qu’il ne comptait pas rester plus longtemps à Londres, et qu’il souhaitait rejoindre Pep Guardiola à Manchester.

Un accord verbal a été convenu entre City et Kane, pour un contrat de 5 saisons, et un salaire d’environ 21 millions d’euros annuel. Tous les voyants sont au vert pour les dirigeants mancuniens, qui s’apprêtent à formuler une offre démentielle à Daniel Levy et enfin boucler le dossier. Pour rappel, Pep Guardiola faisait de la signature d’Harry Kane sa priorité du mercato estival.

Le joueur absent de l’entraînement aujourd’hui

Preuve d’un divorce entre Tottenham et Harry Kane, l’attaquant de 28 ans ne s’est pas présenté aujourd’hui au Enfield Training Center. Comme l’avance Fabrizio Romano, les causes de cette absence seraient une volonté du joueur, qui a pour objectif de rallier Manchester City au plus vite.