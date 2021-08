ASSE Mercato : Nouvel indice sur l'avenir de Gourna-Douath

Publié par ALEXIS le 03 août 2021 à 05:35

Révélation de l’ ASSE la saison dernière, Lucas Gourna-Douath a attiré l’attention de plusieurs clubs sur lui. Cependant, le club ligérien songe à la prolongation de son contrat d’abord. Un accord est d’ailleurs annoncé entre les parties pour une nouvelle signature.

Accord entre l' ASSE et Gourna-Douath pour 2 ans supplémentaires ?

Lucas Gourna-Douath a été lancé en Ligue 1 la saison dernière par Claude Puel à seulement 17 ans. Et la pépite sortie de l’académie de l’ ASSE n’a pas mis du temps pour mettre tout le monde d’accord sur son talent et ses qualités techniques, lors de ses 30 apparitions (14 fois titulaires) en Ligue 1. Au point de susciter l’intérêt de plusieurs clubs de gros calibres, notamment Chelsea et le Borussia Dortmund. Le milieu de terrain était déjà dans le viseur de l’AC Milan et le RB Leipzig avant l’arrivée sur les rangs des Blues et du BVB.

Face à la convoitise de ces grosses écuries, l’AS Saint-Étienne a décidé de prolonger le bail de son jeune joueur très prometteur. Et si l’on en croit les informations Fabrizio Romano, l’ ASSE et les représentants de Lucas Gourna-Douath ont trouvé un « accord total » pour une prolongation. Dès lors, le journaliste de Sky sport Italie annonce que « Lucas Gourna devrait signer un nouveau contrat avec Sainté jusqu'en juin 2025 ». Soit pour deux saisons supplémentaires, car son bail actuel est valide jusqu’à fin juin 2023.

Signature officielle le jour de ses 18 ans ?

Lucas Gourna-Douath est né dans le Val-de-Marne le 5 août 2003. Il va donc fêter ses 18 ans ce jeudi. Et la signature dans les tuyaux pourrait être effective à cette date symbolique. Il faut dire que Sainté n’a pas du tout l’intention de vendre sa pépite pendant ce mercato estival 2021. Cependant, une offre irrésistible pourrait faire changer de position à la direction des Stéphanois. Le N°6 des Verts est coté à 12 M€, mais l’ ASSE rêve de le transférer à un prix semblable à celui de William Saliba à Arsenal (30 M€) ou encore de Wesley Fofana à Leicester City (35 M€).