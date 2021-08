OL Mercato : Youssouf Koné tout proche d'un club de Ligue 1

Publié par ALEXIS le 03 août 2021 à 08:15

Revenu de prêt à l’ OL de l’étranger cet été, Youssouf Koné (26 ans) devrait repartir dans les prochains jours. Il est annoncé tout proche de signer dans un club de Ligue 1.

OL : Youssouf Koné en visite médicale à l'ESTAC ?

Indésirable à l’ OL et prêté la saison dernière successivement à Elche FC (Espagne), puis à Hatayspor (Turquie), Youssouf Koné a retrouvé le club rhodanien cet été. Cependant, il ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur Peter Bosz. Le défenseur est donc encore sur le départ, pendant ce mercato estival. Et les dernières rumeurs le concernant l’annoncent vers l’ES Troyes AC. D’après les indiscrétions de Foot Mercato, l’arrière latéral gauche est en approche au club promu en Ligue 1 pour cette dernière.

« L’ESTAC et l’Olympique Lyonnais sont proches d’un accord pour le prêt du défenseur. L'ancien Lillois est déjà à Troyes pour passer la traditionnelle visite médicale et attend que le dossier se finalise », a appris le média spécialiste du mercato. Rappelons que le natif de Bamako (Mali) est sous contrat à Lyon jusqu’en juin 2024 et sa cote sur le marché des transferts est évaluée à 1,6 M€.

Le défenseur malien indésirable à Olympique Lyonnais

Recruté au LOSC début juillet 2019 pour 9 M€, Youssouf Koné n’a pas réussi à s’imposer à l’ OL. Après une première saison tronquée (2019-2020) marquée par une grosse blessure au genou, il a été prêté Elche en septembre 2020 pour un an, mais sans option d’achat. Au bout de la première moitié de l’exercice dernier, l’International malien (17 sélections) a été renvoyé par le club de Liga, qui ne lui a pas accordé assez de temps de jeu (3 matchs seulement disputés).

Toutefois, Youssouf Koné n’a pas réintégré l’équipe des Gones, car il a été prêté à Hatayspor dans la foulée, en toute fin du mercato hivernal, précisément le 1er février 2021. En Turquie également, l’indésirable joueur de l’ OL a peu joué, soit 6 apparitions en Süper Lig avec l’Étoile du Sud. Pour rappel, l'ex-Lillois ne compte que 16 matchs disputés sous le maillot lyonnais en deux ans.