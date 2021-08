Mercato OL : Officiel, Jean Lucas signe 5 ans à l' AS Monaco !

Publié par Gary SLM le 03 août 2021 à 00:15

Jean Lucas était annoncé dans le viseur de l’As Monaco de longue date. Son transfert au club du Rocher s’est concrétisé dans la soirée de lundi 2 août.

Mercato OL : Les Gones cèdent Jean Lucas à l'AS Monaco

L’As Monaco vient de se renforcer avec la signature de Jean Lucas. Le milieu de terrain brésilien de 23 ans a signé un contrat de 5 saisons avec le club de la Principauté. L’annonce de la signature du joueur de 1,81m a été faite ce lundi après son passage de la visite médicale pour la signature de son contrat.

En effet, en négociation depuis plusieurs semaines, l’ ASM et l’ OL ont finalement trouvé un accord pour la finalisation de ce transfert. Jean Lucas cumule 67 matches au haut niveau depuis son pays le Brésil à l’Olympique Lyonnais. Au club Rhodanien, le milieu relayeur a disputé 25 matches toutes compétitions confondues lors desquels il a inscrit 3 buts.

Oleg Petrov, Vice-Président-Directeur général de l’AS Monaco, a déclaré à l’occasion de la présentation du joueur : « Nous sommes très heureux d’accueillir Jean Lucas au sein de notre Club. » Le dirigeant voit dans ce transfert la volonté de son équipe dirigeante de doter l’équipe des moyens dont elle a besoin pour être compétitive « dans les différentes compétitions.»

Le directeur sportif Paul Mitchell « Nous sommes ravis de l’arrivée »

Jean Lucas ? « Nous sommes convaincus que cette capacité à jouer à plusieurs postes sera un atout pour le Club, mais aussi pour lui permettre d’exprimer tout son potentiel à l’AS Monaco. » Le dirigeant monégasque a évoqué le talent de sa nouvelle recrue en affirmant : « A 23 ans, il a l’expérience de deux très grands clubs brésiliens et connait le Championnat de France […]. Sa polyvalence et son profil vont permettre à Niko de bénéficier d’un nouvel atout fort au milieu de terrain et dans le secteur offensif. »

Jean Lucas affiche son bonheur après son choix

Jean Lucas s’est lui aussi exprimé en disant : « Je suis fier de rejoindre l’AS Monaco, un des plus grands clubs du Championnat de France. » Pour le nouveau joueur monégasque, l’ASM « a réussi une très belle saison et va lutter pour participer à la phase de groupe de Ligue des Champions », une donnée prise en compte dans sa réflexion de rejoindre le club. Le milieu de terrain brésilien ajoute : « Je suis heureux d’avoir l’opportunité de contribuer à cette dynamique. M’engager ici, dans ce projet, est une opportunité pour moi de continuer à franchir des étapes. »