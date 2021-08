Mercato OL : Juninho officialise le départ de Jean Lucas

Publié par Thomas le 02 août 2021 à 14:15

Le mercato de l’ OL n’en finit plus de s’enflammer depuis plusieurs semaines. Très actif dans le sens des départs, après le transfert de Melvin Bard à l’OGC Nice et la très probable vente de Maxwell Cornet, c’est désormais le milieu relayeur Jean Lucas qui s’apprête à faire ses valises de Lyon. Alors que les rumeurs l’envoyant à l’AS Monaco prenaient de l’ampleur depuis plusieurs semaines, le transfert a été officialisé par le directeur sportif Juninho lors d’un entretien accordé au journal Le Progrès. Arrivé au Parc OL il y a deux ans en provenance de CR Flamengo, le Brésilien était prêté au Stade Brestois la saison passée.

OL Mercato : Jean Lucas à Monaco dès ce lundi

Pressenti depuis plusieurs jours pour rejoindre le Rocher, après un prêt au Stade Brestois cette saison, le milieu relayeur brésilien Jean Lucas va bien quitter l’Olympique Lyonnais, et c’est son directeur sportif Juninho qui l’affirme. Lors d’un entretien accordé au journal local Le Progrès, l’ancien joueur de l’ OL a déclaré "Jean Lucas devrait partir lundi pour Monaco". Le club rhodanien pourrait récupérer près de 11 millions d'euros dans la transaction. Arrivé en 2019 en France, le Brésilien de 23 ans a peiné à convaincre les dirigeants lyonnais, qui le prêtent au Stade Brestois la saison suivante. Fort d’une belle marge de progression, l’AS Monaco s’était positionné pour l’enrôler, à trois ans de la fin de son contrat. Lors de cet entretien, Juninho a aussi confirmé la mise sur le marché des transferts d’un autre Brésilien.

Thiago Mendes proche d’une vente

Le directeur sportif lyonnais a également évoqué le cas de Thiago Mendes, qui est courtisé par le club bresilien de Flamengo depuis plusieurs jours. "Il est officiellement sur la liste des transferts", a annoncé Juninho, qui va s’entretenir avec les représentants du club brésilien aujourd’hui pour s’accorder sur une vente rapidement.