Mercato OL : Coup de pression d'Aulas sur Juninho

Publié par ALEXIS le 03 août 2021 à 14:35

En attendant des renforts à l’ OL, le club se vide. Juninho a transféré trois joueurs et prêté un autre. Jean-Michel Aulas attend le retour sur investissement afin de renflouer les caisses du club, mais aussi des résultats sur le terrain de la part du directeur sportif.

OL : Aulas, « on peut être le héros d'un club et perdre du crédit... »

Juninho entame sa troisième saison consécutive à l’ OL au poste de directeur sportif du club rhodanien où il est également une ancienne gloire. Cependant, ses débuts ne sont pas du tout satisfaisants. Cela fait la deuxième saison consécutive que l’Olympique Lyonnais ne se qualifie pas pour la Ligue des champions. Et cela représente une grosse perte financière pour le club coté en bourse. Il y a également eu l’erreur de casting de Juninho à l’été 2019, concernant le choix de Sylvinho à la place de Bruno Genesio.

Le troisième exercice du dirigeant brésilien est donc une saison décisive. En effet, il sera jugé sur son bilan à l’issue de l’exercice 2021-2022. Et Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur sur l’avenir Juninho. « On peut être le héros d'un club et perdre du crédit au bout d'un moment », a-t-il prévenu dans L'Équipe. Le président des Gones est allé plus loin ensuite, en soulignant que « ce sera une année importante, car en deux ans, il a eu les moyens, et l’ OL a dépensé autour de 160 M€ lors des deux derniers mercatos ».

Juninho récolte 32,5 M€ sans les bonus sur trois transferts

Ayant décidé de prendre un peu de recul, Jean-Michel Aulas a confié le mercato à Juninho et attend beaucoup de lui. « On a beaucoup de milieux, il faut donc en faire partir un ou deux. Et c'est le travail de la direction sportive », a-t-il indiqué. Pour commencer, le Brésilien de 46 ans a bien lancé le mercato des Gones dans le sens des départs. Melvin Bard (3 M€), Joachim Andersen (17,5 M€) et Jean-Lucas (12 M€) ont été transférés respectivement à l’OGC Nice, à Crystal Palace et à l’AS Monaco. Deux défenseurs. Damien Da Silva et Henrique sont arrivés libres à l' OL, sans indemnité de transfert. Deux jolis coups ! Toutefois, Juninho a échoué dans le dossier Memphis Depay parti librement au FC Barcelone à l’issue de son contrat le 30 juin 2021.