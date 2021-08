Chelsea Mercato : 47M€, Tuchel met en vente un solide attaquant

Publié par Thomas le 03 août 2021 à 16:35

Annoncé sur le départ chez les nouveaux champions d’Europe Chelsea, l’attaquant anglais Tammy Abraham est pressenti pour rejoindre Aston Villa, dernier 11e de Premier League, qui réalise un mercato estival très sérieux. Pour rappel, Abraham avait aidé les Villans à monter dans l’élite anglaise il y a trois saisons. Selon The Telegraph, la valeur du joueur tournerait autour des 47 millions d'euros. L’ancien coach du PSG, Thomas Tuchel, a fait savoir à son buteur qu’il ne comptait plus sur lui la saison prochaine. Pour rappel, les Blues sont à la recherche d’un grand attaquant cet été et le nom d’Erling Haaland tourne beaucoup en Angleterre.

Chelsea : Tammy Abraham proche d’un retour à Aston Villa

En fin de contrat en juin 2023, l’international anglais Tammy Abraham est, selon le Telegraph, proche de s’engager à Aston Villa. Le club de Birmingham, qui va très bientôt enregistrer l’arrivée de la pépite jamaïcaine Léon Bailey du Bayer Leverkusen, fait du buteur de 23 ans sa priorité actuelle du mercato. Désireux de se renforcer offensivement, le président des Villans, Nassef Sawiris, est prêt à débourser les 47 millions d’euros demandé par Roman Abramovitch. Le club anglais est proche de voir sa star Jack Grealish rallier Manchester City, et procède donc en amont à un remodelage offensif. Les Blues, qui sont à la conquête d’un gros coup en attaque, veulent vendre Abraham afin de trouver de la liquidité. Thomas Tuchel rêve de faire signer Erling Haaland, et sait que cela sera possible uniquement si plusieurs ventes sont opérées.

Abraham, un vrai buteur de Premier League

Arrivé en 2019 à Chelsea en provenance d’Aston Villa, l’attaquant anglais, alors âgé de 21 ans, réalise une saison très convaincante, avec 15 réalisations en Premier League, en endossant le rôle de titulaire en attaque. Auteur d’une saison plus décousue cette année, Tammy Abraham reste à 23 ans, l’un des joueurs avec la plus grosse marge de progression sur le marché en Angleterre.