Chelsea Mercato : Avant Lukaku un coup magistral en approche

05 août 2021

Tout s’accélère à Chelsea ! Si l’arrivée de l’attaquant belge Romelu Lukaku à Stamford Bridge n’est plus qu’une question d’heures, les dirigeants londoniens s’activent en interne pour vendre ses indésirables et semblent proches de boucler un dossier important. L’attaquant anglais Tammy Abraham, chez les Blues depuis 2019, est en passe de rejoindre Atalanta, qui lui fait les yeux doux. Une réunion serait prévue samedi entre les dirigeants de Bergame et Chelsea pour évoquer la situation du joueur et finaliser les négociations. Le club italien, troisième de Serie A la saison passée, souhaiterait enrôler le buteur anglais sous la forme d’un prêt.

Comme évoqué il y a quelques jours, l’ancien coach du PSG Thomas Tuchel, tout juste auréolé d’un titre de champion d’Europe avec les Blues, a fait savoir à son buteur anglais Tammy Abraham, qu’il ne comptait plus sur lui la saison prochaine. Si Aston Villa, qui vient de perdre sa star Jack Grealish, s’était montré très intéressé pour récupérer son ancien joueur, ce serait finalement l’Atalanta Bergame qui aurait la mainmise sur le dossier, comme l’avance la Gazzetta dello Sport. Le club italien aimerait enrôler le buteur anglais sous la forme d’un prêt.

Romelu Lukaku scelle le sort d'Abraham

L’intérêt soudain de Gian Piero Gasperini pour Tammy Abraham est la conséquence directe du transfert de Lukaku à Chelsea. En effet, l’Inter Milan qui s’apprête à enregistrer le départ de sa star belge en attaque, est en pourparlers avancés avec le buteur de 30 ans, Duvan Zapata, sous contrat jusqu’en 2023 à l’Atalanta. Pour anticiper un probable départ du joueur colombien, les dirigeants du club de Bergame se sont directement positionnés pour récupérer le buteur de Chelsea, qui sort d’une saison en dents de scie en Premier League (6 buts marqués en 22 rencontres).