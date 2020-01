Mercato Chelsea : Tammy Abraham en route pour Manchester City ?

Grosse révélation de la saison du côté de Chelsea, Tammy Abraham plait déjà à plusieurs grands clubs européens. Pep Guardiola, le coach de Manchester City, serait ainsi prêt à lancer des tractations pour l’attaquant de 22 ans.

Tammy Abraham prêt à quitter Chelsea l’été prochain ?

Face à l’explosion de son jeune talent et vue les nombreuses convoitises que ce dernier attire déjà, les dirigeants de Chelsea ont rapidement entamé des négociations pour prolonger le contrat de Tammy Abraham qui court jusqu’en juin 2022.

Mais d’après les renseignements recueillis par le média Goal, les discussions pour une prolongation de contrat de l’international anglais seraient au point mort à cause des représentants du joueur qui réclameraient aux Blues le même contrat que Callum Hudson-Odoi, soit un salaire de 180.000£, plus de 200.000€ par semaine, l’un des salaires les plus élevés du football mondial pour un adolescent. Manchester City voudrait donc profiter de cette situation de blocage pour chiper Tammy Abraham à l’équipe londonienne.

Vers des négociations entre Guardiola et Lampard ?

En effet, d’après les informations de nos confrères, Pep Guardiola serait prêt à lancer une offensive d’envergure pour le natif de Londres. Auteur de 14 buts et 4 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant d’Aston Villa, Abraham, pourrait faire l’objet de négociations entre les dirigeants des deux clubs anglais dans les mois à venir.

Reste toutefois à savoir si Roman Abramovitch et Frank Lampard voudront laisser partir leur prodige.