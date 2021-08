Mercato PSG: OL, le transfert d’ Houssem Aouar bouclé pour 40M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 04 août 2021 à 04:55

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar fait partie des stars qui pourraient quitter l’OL durant ce mercato estival. Annoncé dans le viseur du PSG, le milieu de terrain lyonnais pourrait faire l’objet d’une opération à 40 millions d’euros. Explications.

Mercato PSG : L’avenir d' Houssem Aouar sème le trouble à Lyon

Pur produit du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar pourrait aller poursuivre sa carrière loin du Groupama Stadium la saison prochaine. Victime de pépins physiques, le milieu de terrain de 23 ans ne manque pas de courtisans. En France, le Paris Saint-Germain aimerait le recruter pour l’associer à Marco Verratti dans l’animation du secteur médian de l’équipe de Mauricio Pochettino. En l’étranger, plusieurs clubs anglais comme Arsenal, Tottenham, Manchester City et Everton sont régulièrement cités sur les traces de l’international français.

Le journal Le Progrès faisant le point sur la situation du joueur assure que « Houssem Aouar a été très assidu sur le stage en Espagne. Mais sa préparation est un peu en trompe-l’œil. Son but est venu rappeler son talent. Mais son avenir n’est pas encore tout à fait à Lyon. C’est tout le problème. Quand on est au milieu du gué, il reste vraiment tout à faire. » Toutefois, ce dossier pourrait connaitre une avancée significative dans les prochains jours.

Houssem Aouar en route pour la Premier League ?

Houssem Aouar pourrait finalement filer entre les doigts du Paris Saint-Germain et débarquer en Angleterre. En effet, le média ibérique Todo Fichajes révèle ce mardi que le protégé de Peter Bosz pourrait faire l’objet d’une offre de transfert de la part d’Arsenal. Pour tenter de convaincre Jean-Michel Aulas et Juninho de laisser partir le natif de Lyon, le club londonien serait disposé à mettre un chèque de 35 millions d’euros plus 5 millions de bonus sur la table des négociations.

Concernant le joueur, les Gunners seraient également prêts à lui dérouler le tapis rouge avec un contrat à la dimension de l’espoir que sa signature susciterait à Arsenal. Reste cependant à savoir si la possibilité de rejoindre un club qui ne dispute pas la Ligue des Champions pourrait constituer un blocage pour Aouar. Affaire à suivre donc…