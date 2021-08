PSG Mercato : Griezmann à la place de Mbappé, ça chauffe au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 04 août 2021 à 14:55

Pour la presse espagnole, le PSG pourrait finalement se résoudre à vendre Kylian Mbappé au Real Madrid dans les derniers instants du mercato estival. Antoine Griezmann, l’attaquant du Barça, pourrait débarquer pour prendre sa place. Joan Laporta, président du club culé, a ouvert la porte dans ce sens.

Mercato PSG : Laporta ouvre la porte pour Griezmann

Annoncé dans le viseur au Paris Saint-Germain pour remplacer éventuellement Kylian Mbappé, Antoine Griezmann pourrait quitter le FC Barcelone d’ici la fin du mercato estival en cas de belle offre. C’est son président Joan Laporta qui l'indique. « Antoine satisfait tout le monde, c'est un professionnel et un excellent joueur. On est ouvert, car il y a des équipes qui le veulent, mais rien n'a changé. S'il n'y a pas de belles offres pour un joueur qu'on possède, il ne bougera pas », a lancé Joan Laporta lundi, lors de la présentation officielle du défenseur brésilien Emerson à la presse au Camp Nou.

Arrivée en juillet 2019 contre un chèque de 120 millions d’euros, l’ancienne star de l’Atlético de Madrid pourrait ainsi quitter la Catalogne à trois ans de la fin de son engagement initial. Mais combien faudrait-il pour déloger Grizou de Barcelone ?

Antoine Griezmann, c’est 50M€ ou rien !

D’après les informations du journaliste de RAC1 Gerard Romero, toujours bien informé sur le FC Barcelone, le champion du monde 2018 est bel et bien en vente et son prix est d’ores et déjà fixé. Le journaliste assure que la direction du club espagnol réclame une enveloppe de 50 millions d'euros au minimum pour Antoine Griezmann.

Pour rappel, le nom de Griezmann a été associé à Manchester City, Chelsea et notamment son ancien club, l’Atlético de Madrid. Le PSG pourrait donc avoir une belle concurrence dans ce dossier. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain sera disponible à investir une telle somme pour l’attaquant de 30 ans.