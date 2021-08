OM Mercato : Une pépite arrive, son agent débarque à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 05 août 2021 à 06:15

Plus les heures passent et plus la pépite néerlandaise Micky Van de Ven (20 ans) se rapproche de l’ OM. Selon les dernières informations venues d’Italie, l’agent du jeune joueur, Mino Raiola, serait même déjà à Marseille afin de finaliser son transfert.

OM Mercato : Longoria proche de signer Micky Van de Ven

L' OM a un appétit féroce cet été. Le club phocéen a déjà bouclé l’arrivée de huit nouveaux renforts et n’est visiblement pas rassasié. Pablo Longoria, son président, non plus. Le dirigeant de l'Olympique de Marseille s’active en effet pour boucler une neuvième recrue estivale. Et selon les informations deRMC Sport,Pablo Longoria devrait accueillir un nouveau renfort défensif dans les prochaines heures. Il s’agit de Micky Van de Ven.

Le jeune défenseur néerlandais évolue actuellement en D2 néerlandaise au FC Volendam et est considéré comme l’un des jeunes défenseurs centraux les plus courtisés d’Europe. Son profil prometteur a notamment tapé dans l’oeil de Pablo Longoria, qui a entamé les grandes manœuvres pour boucler son transfert. La radio sportive explique que les dirigeants de l’ OM ont entamé des discussions avec FC Volendam (D2 néerlandaise) et serait sur le point de finaliser la signature du jeune défenseur de 20 ans. RMC Sport indiquait que Micky Van de Ven et son représentant devraient rejoindre Marseille dans les prochaines heures afin de finaliser sa signature. Une tendance qui se confirme de plus en plus.

Mino Raiola débarque à Marseille

Le journaliste Fabrizio Romano va un peu plus dans le dossier, révélant que l’agent du défenseur batave, Mino Raiola est arrivé dans la cité phocéenne pour rencontrer la direction de l’ OM. Des négociations qui vont évidemment porter sur l'aspect contractuel, mais aussi salarial de Micky Van de Ven. L’Olympique de Marseille parviendra-t-il à boucler la signature du jeune défenseur, très convoité sur le marché des transferts ? Le suspense reste entier… Paré pour un nouveau départ, Micky Van de Ven est toujours lié au FC Volendam jusqu’en juin 2023.