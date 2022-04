PSG Mercato : Le monde du football en deuil, Mino Raiola est mort

Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2022 à 17:21

PSG Mercato : C’est un samedi noir pour le monde du football mondial. Représentant de plusieurs joueurs du Paris SG, Mino Raiola est décédé ce jour.

Mino Raiola est décédé ce samedi, annonce son entourage

Deux jours après avoir démenti sa mort annoncée par plusieurs médias italiens, la famille de Mino Raiola a malheureusement indiqué que le célèbre agent de joueurs a rendu l’âme ce samedi 30 avril 2022 des suites d'un mal dont l’identité n'a pas été révélée. Considéré comme l’un des cinq agents les plus influents du football mondial, l’italo-néerlandais de 54 ans était un homme d’affaires hors-normes, mettant toujours en avant la défense de ses protégés. Dans un communiqué publié ce samedi, sa famille a annoncé la mauvaise nouvelle via les réseaux sociaux.

« Dans un chagrin infini, nous annonçons le décès du plus bienveillant et merveilleux agent qui ait vécu. Mino s'est battu jusqu'à la fin avec la même force qu'il avait à la table des négociations lorsqu'il fallait défendre nos joueurs », écrit la famille Raiola. Polyglotte, très à l'aise avec les médias, proche de ses stars, Raiola avait ses entrées dans les plus grands clubs du monde. Avec les dossiers Paul Pogba et Erling Haaland, il aurait dû être l'un des grands animateurs du mercato estival à venir. Ces dernières semaines, son fils avait repris une partie de ses affaires.

Le communiqué du PSG après l’annonce du décès de Mino Raiola

Peu après le communiqué officiel de la famille de Mino Raiola, le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi ont rapidement réagi à cette triste nouvelle en présentant leurs condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches. « Mino Raiola, agent sportif charismatique, nous a quittés ce jour des suites d’une maladie. Le club, à travers son président, présente à sa famille et ses proches toutes ses condoléances », écrit le Paris SG sur son site Twitter. À noter que le PSG et le natif de Nocera Inferiore en Campanie avaient une relation très forte depuis l'avènement de QSI en 2011. D’ailleurs, Mino Raiola a représenté ou représente encore plusieurs joueurs des Rouges et Bleus, notamment Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Alphonse Areola, Xavi Simons.