PSG Mercato: Haaland, Paris détruit les rêves du Barça et Man Utd

Publié par Gary SLM le 05 janvier 2022 à 13:10

Erling Haaland, dans les plans mercato du PSG pour l'été prochain, ne rejoindra ni le Barça et encore moins Manchester United, ses autres courtisans.

PSG Mercato : Le Paris SG a bien la main pour Erling Haaland

L’avenir de Kylian Mbappé continue de secouer l’actualité mercato du PSG. Le club de la capitale n’est pas encore parvenu à faire prolonger le contrat de son attaquant tricolore. Chaque jour, ce dossier provoque des rumeurs en tout genre puisque venant d’Espagne, les nouvelles l’annoncent déjà son pré-engagement avec le Real Madrid. Mais les mêmes sources se contredisent très souvent pour reconnaitre que le Paris Saint-Germain ne lâchera jamais sa pépite et est prêt à tout pour la garder. Erling Haaland est cependant bien dans les petits papiers du club parisien. Leonardo compte bien se servir du norvégien pour anticiper le départ de Moura Icardi.

Sauf que pour ce joueur, plusieurs d’autres clubs de haut niveau sont sur les rangs. Les derniers à faire parler d’eux sont le FC Barcelone et Manchester United. Pour le premier, le père du joueur aurait vendu la mèche d’un sérieux rapprochement. L’intérêt insistant de Man United revient également fortement dans l’actualité du joueur aussi clairement ciblé par le PSG.

PSG Mercato : comment Paris devance le Barça et Man United

Ce mercredi, le quotidien L’Equipe évoque un intérêt de plusieurs clubs pour Erling Haaland, dont celui bien réel du Paris SG. Le club de la capitale, au contraire des autres formations européennes, serait bien disposé à faire une folie pour se payer les services du buteur. Avec la crise financière actuelle qui a relevé les faiblesses des traditionnelles équipes de haut niveau, le PSG demeure irrésistible dans une compétition qui ne dépendrait que d’offres financières.

Leonardo, proche de Mino Raiola qui est l’agent de Erling Haaland, a déjà pris la température sur ce dossier. Quoi que disent les différentes rumeurs, l’agent néerlandais n’est qu’un homme d’affaires qui place ses joueurs dans les clubs les plus offrants. Et comme il est certain de percevoir une plus grande commission sur le transfert du buteur du Borussia Dortmund en l’envoyant au PSG, il donne au club parisien les différentes positions de ses adversaires sur ce dossier.

Manchester United, il faut le noter, est désavantagé dans ce dossier. Ce club est le rival de Manchester City qui fut l’équipe dans laquelle jouait le père d’Erling Haaland, Alf-Inge Håland. Le club anglais est même déjà littéralement éliminé de la course pour le transfert du joueur ciblé aussi par le Real Madrid. Les merengues, en cas d’échec, prévisible, pour le transfert de Kylian Mbappé, comptent bien jeter toutes leurs forces pour engager Haaland même s'ils ont pour le moment baisé leur garde sur ce dossier pour ne se concentrer que sur l'attaquant du Paris SG.

Avec Raiola comme allié de Leonardo sur dossier, autant dire que le match joué et gagné d'avance pour le Paris St-Germain.