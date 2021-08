OM Mercato : Le message clair de Steve Mandanda à Pau Lopez

Publié par Ange A. le 05 août 2021 à 09:35

Numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda fera face à une situation inédite cette saison. Il sera face à Pau Lopez, recruté comme numéro 1 bis. Le capitaine marseillais s’est confié sur la signature de son concurrent.

Steve Mandanda envoie un message à la concurrence

Suite au départ (attendu) de Yohann Pelé, l’Olympique de Marseille a recruté un nouveau gardien de but cet été. Pablo Longoria est parti piocher en Italie, notamment du côté de l’AS Rome pour s’offrir un nouveau portier. Pau Lopez est prêté avec une option d’achat (obligatoire) estimée à 12 millions d’euros. Contrairement à Pelé, l’Espagnol a été recruté pour concurrencer Steve Mandanda comme l’avait fait savoir Jorge Sampaoli. Une situation qui ne semble pas angoisser l’expérimenté portier de 36 ans. « La concurrence, pour parler de Pau qui vient d’arriver, c’est normal [...] J’avais eu une discussion avec Pablo la saison dernière, je savais que quelqu’un devait arriver. J’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment, le poste de gardien de but ne m’appartient pas et, à un moment donné, il faudra que je parte », a expliqué le champion du monde tricolore à La Provence.

Lopez futur numéro 1 de Marseille ?

S’il est ouvert à la concurrence, Steve Mandanda n’entend pas pour autant faire de cadeau à Pau Lopez. « Mais je suis encore là ! Je vais jouer le maximum de matchs que le coach me fera jouer et essayer de prendre un maximum de plaisir pour finir du mieux possible. (…) C’est bien pour tout le monde qu’il y ait du nouveau [...] Moi, je n’ai aucun problème, j’estime que c’est une suite logique et je veux prendre un maximum de plaisir, que je joue 10 ou 30 matchs », a poursuivi le portier. Pau Lopez est donc prévenu. Avec l’option d’achat incluse dans son prêt, le portier de 26 ans est parti pour prendre la succession de Mandanda à Marseille. À lui de répondre aux attentes placées en lui.