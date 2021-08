OM Mercato : Mandanda au LOSC, la porte se ferme brutalement

Publié par Timothée Jean le 05 août 2021 à 11:35

Dans une longue interview accordée à La Provence, le gardien de but de l’ OM, Steve Mandanda, s’est prononcé sur son avenir et a répondu à la rumeur l’envoyant au LOSC cet été.

OM Mercato : Mandanda dément la rumeur avec le LOSC

Steve Mandanda, le gardien de but numéro 1 de l’Olympique de Marseille, voit actuellement son nom alimenter la rubrique mercato. Et pour cause, le portier tricolore ne serait plus jugé indispensable par les dirigeants olympiens qui se sont attachés les services d’un nouveau gardien de but. Avec l’arrivée de Pau Lopez, le monument de l’ OM pourrait donc perdre sa place de titulaire dans les buts.

Et en cas de départ, ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Le LOSC souhaiterait le recruter afin de compenser le départ de Mike Maignan parti au Milan AC. D’après certaines sources, des contacts auraient même déjà été noués entre la direction lilloise et les représentants du joueur. Mais face à tous ces bruits de couloirs, Steve Mandanda a souhaité réagir.

Au cours d’un entretien avec La Provence, le capitaine de l’ OM a été catégorique, il ne se préoccupe pas des fausses rumeurs de transferts. « Je ne fais pas attention à tout ce qui peut se dire, s’écrire, aux fausses rumeurs. Je sais ce qui se passe dans ma tête, avec le coach, les dirigeants et c’est le plus important. Il est plus difficile de se couper de tout avec les réseaux sociaux, mais j’ai beaucoup de recul », a-t-il confié.

Steve Mandanda repart au combat

De retour à Marseille en juillet 2017 après un court passage à Crystal Palace, Steve Mandanda sait qu’il aura un concurrent de taille dans les buts de l’ OM la saison prochaine. Le club phocéen a bouclé le prêt avec option d'achat de Pau Lopez en provenance de l'AS Rome. Pour le moment, le portier espagnol est toujours blessé à l'épaule, mais la concurrence devrait vite s'installer dans les buts marseillais. Et El Fenomeno ne compte pas céder face à la concurrence. Le capitaine marseillais est prêt à défendre sa place dans les buts.