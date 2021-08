Man City Mercato : Grealish, le coup monumental de Guardiola !

Publié par Thomas le 05 août 2021 à 12:15

C’est un coup exceptionnel qu’est en train de réaliser Pep Guardiola et ses dirigeants. Longtemps vu comme une rumeur, le transfert de Jack Grealish vers Manchester City s’est converti ces derniers jours en un dossier très sérieux, à tel point que l’officialisation n’est désormais plus qu’une question d’heures Le milieu offensif des Villans vient de boucler son transfert à Manchester cette nuit pour une somme astronomique de 118 millions d’euros. Le joueur de 25 ans, présent lors de la finale de l'Euro face à l’Italie avec les Three Lions, a paraphé un contrat de cinq saison chez les Citizens. Pour rappel, Grealish s’était vu proposer une grosse revalorisation salariale par Aston Villa, qu’il a récemment décliné.

Signature de Jack Grealish : Guardiola entame sa révolution à City

Tout juste champion de Premier League et finaliste de la Ligue des Champions, perdue face à Chelsea, l’Espagnol se montre très ambitieux depuis le début de l’été. Désireux de renforcer sons secteur offensif, notamment après le départ de Sergio Agüero au FC Barcelone, le coach de 50 ans avait fait le forcing auprès d’Aston Villa pour récupérer sa star Jack Grealish. Le milieu offensif anglais avait récemment fait part à sa direction, de ses envies de rejoindre Manchester City et que rien ne pourrait l’en empêcher. Malgré une proposition mirobolante d’augmentation salariale des Villans, le joueur a rallié Manchester, hier, pour boucler son transfert. Il y a paraphé un contrat de cinq ans, pour une somme monstre de 100 millions de livres sterlings (soit 118 millions €).

Harry Kane, prochaine étape pour Man City

Malgré ce très gros coup financier, les Citizens ne comptent pas en rester là, la prochaine cible des dirigeants mancuniens n’est autre que l’attaquant star de Tottenham, Harry Kane. L’arrivée du buteur anglais semble se préciser jour après jour et la somme folle de 175 millions d’euros est évoqué. Harry Kane ne s’est pas présenté aux derniers entraînements des Spurs, avec qui le courant semble ne plus passer. La révolution est en marche !