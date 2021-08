PSG Mercato : Officiel, Nice règle un problème crucial à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2021 à 02:55

L’OGC Nice vient d’aider le PSG à régler l’un de ses problèmes cruciaux que Leonardo va devoir gérer durant ce dernier mois du mercato estival. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain va passer à un autre dossier à quelques jours de la reprise du championnat en France.

Mercato PSG : Marcin Bulka rejoint officiellement Nice

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain s’est retrouvé en surpeuplement au poste de gardien de but. L’un des grands chantiers de Leonardo était donc de trouver des portes de sortie à ceux qui ne comptaient pas cirer le banc de touche toute la saison derrière les deux monstres que sont Keylor Navas et Donnarumma. Ainsi après avoir envoyé Garissone Innocent en prêt à Vannes OC sans option d’achat, Alphonse Areola à Crystal Palace dans le cadre d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec une option d’achat de 12 millions d’euros, le Paris Saint-Germain vient également de boucler le transfert de Marcin Bulka.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Chelsea, l’international espoir polonais est cédé à l’OGC Nice pour une saison avec la possibilité pour les Aiglons de l’acheter définitivement dans un an. « Le gardien de but polonais est prêté à l’OGC Nice, jusqu’au 30 juin 2022, avec option d’achat », a écrit le PSG sur son site officiel. Après le club de la capitale, l’écurie du président Jean-Pierre Rivère a elle aussi confirmé l’arrivée dans ses rangs du gardien de 21 ans.

Communiqué officiel de l’OGC Nice pour Marcin Bulka

« L’OGC Nice est heureux d’enregistrer l’arrivée du gardien de but Marcin Bulka (Paris SG), prêté cette saison avec une option d’achat dont le club rouge et noir a la pleine et entière maitrise. Pour renforcer ce secteur, le Gym a décidé de faire confiance à ce grand espoir du poste, pourvu d’un fort potentiel et d’un physique imposant (1m99). Marcin Bulka a effectué sa formation à Chelsea, avant de s’engager avec Paris à l’été 2019. Apparu à deux reprises en L1 avec les Franciliens (face à Metz et Lens), l’international espoir polonais a découvert deux nouveaux championnats la saison passée.

D’abord prêté à Carthagène, en 2e division espagnole, avec qui il a disputé 4 matches, il a ensuite pris part à 9 rencontres de L2 dans les rangs de Châteauroux. Le voilà désormais prêt à relever le challenge rouge et noir, avec ambition et détermination. L’OGC Nice lui souhaite la bienvenue ! », a annoncé le club azuréen. À l'OGCN, Bulka fera office de doublure de Walter Benitez, numéro un dans la hiérarchie à ce poste.