PSG Mercato : C’est fait, l’OGC Nice arrache un accord au Paris SG

Depuis le départ en fin de contrat de Yoan Cardinale, l’OGC Nice cherche à mettre la main sur un nouveau gardien de but. Et aux dernières nouvelles, l’oiseau rare aurait été déniché au PSG. L’affaire serait même d’ores et déjà résolue entre les deux parties.

Après 15 années de bons et loyaux services, Yoan Cardinale a quitté l’OGC Nice. En fin de contrat le 30 juin dernier, le gardien de but français n’a pas reçu de proposition de prolongation de la part de son club formateur. À 27 ans, il va donc se trouver un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière. En quête d’un nouveau joueur à ce poste, les dirigeants de l’OGC Nice ont jeté leur dévolu sur Marcin Bulka. Barré par la rude concurrence de Keylor Navas (34 ans), Gianluigi Donnarumma (22 ans), Sergio Rico (27 ans) et Alexandre Letellier (30 ans), l’international espoir polonais a jugé bon d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. Annoncé à l’étranger, c’est finalement à l’OGC Nice que le gardien formé à Chelsea va poursuivre sa progression la saison prochaine.

Le PSG garde la main sur Marcin Bulka !

D’après les informations du journal L’Équipe, le club niçois a trouvé un accord avec la direction du Paris SG pour le transfert du gardien de 21 ans. Lié au Paris SG, le jeune compatriote de Robert Lewandowski va rejoindre la Côte d’Azur dans le cadre d’un prêt frappé d’une option d’achat dont le montant n’a pas été dévoilé. « Le Polonais doit rejoindre ces prochaines heures l’OGC Nice, où il sera la doublure de Walter Benitez en remplacement de Yoan Cardinale. Un accord a été trouvé pour un prêt d’un an assorti d’une option d’achat, mais Paris gardera la main s’il veut récupérer Bulka à l’issue de la saison. Hier, il ne manquait plus que la traditionnelle visite médicale pour boucler l’opération », explique le quotidien sportif.

La radio France Bleu Paris confirme l’information et ajoute que le club de la capitale a pris le soin, comme avec Arnaud Kalimuendo et Eric Junior Dina Ebimbe la saison dernière, de garder la main sur l’avenir de Marcin Bulka en incluant une option de rachat pour le récupérer s’il le souhaite en fin de saison. Le natif de Płock est désormais attendu à Nice pour passer sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat dans la foulée. À Nice, Bulka va devenir le concurrent direct de l’Argentin Walter Benitez (28 ans).