PSG Mercato : Messi attendu à Paris pour boucler son arrivée ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2021 à 08:55

Désormais libre de s’engager avec le club de son choix après la fin de son histoire avec le Barça, Lionel Messi intéresse le PSG. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, a même d’ores et déjà ouvert des négociations avec l’entourage de la star argentine.

Leonardo négocie déjà avec le clan Lionel Messi !

Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, Lionel Messi va évoluer sous le maillot d’une autre équipe que le FC Barcelone à compter de la saison prochaine. Après le communiqué officiel des Blaugranas annonçant la fin de son aventure avec le club culé, l’international argentin a entamé des négociations avec la direction du Paris Saint-Germain. En effet, d’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, les négociations ont débuté entre les dirigeants parisiens et les représentants de la Pulga.

Toutefois, l’affaire s’annonce déjà très compliquée pour le PSG qui devra vendre massivement avant d’espérer aller loin dans ce dossier. Mais le spécialiste italien du mercato explique que les hautes autorités de l’écurie parisienne sont prêtes à tout afin de voir le natif de Rosario débarquer dans la capitale française d’ici la fin du mercato estival, soit le 31 août prochain. Une tendance confirmée par RMC Sport qui assure que les décideurs parisiens travaillent sur le montage financier à mettre en place afin de rendre possible une arrivée de Messi.

Mercato Barça : le PSG grand favori pour recruter Lionel Messi

En effet, à en croire le journaliste du média brésilien DAZN, Fernando Campos, l’ancien capitaine du FC Barcelone pourrait bien se rapprocher du Paris Saint-Germain. Selon une source proche du dossier, le septuple Ballon d’Or discute effectivement avec Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, les deux parties tentent de se rapprocher afin d’aboutir à un accord au niveau financier. D’autant que l’autre prétendant de la Pulga, Manchester City semble s’être mis hors course avec l’arrivée de Jack Grealish pour 119 millions d’euros en provenance d’Aston Villa et celle à venir de Harry Kane de Tottenham.

DAZN note également que Neymar pourrait jouer un rôle crucial dans ce dossier. Très lié à Messi, l’international brésilien de 29 ans constitue un solide atout pour le Paris Saint-Germain. Neymar pouvant convaincre son ami de le retrouver au Parc des Princes. D’après Fernando Campos, le récent vainqueur de la Copa America pourrait atterrir à Paris dans les prochains jours afin de finaliser son arrivée chez les Rouges et Bleus.

Affaire à suivre donc…