PSG Mercato : C’est officiel, Messi quitte le Barça, Paris en feu

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2021 à 20:28

C’est une bombe dans le monde du football. Lionel Messi ne sera pas un joueur du Barça la saison prochaine. Courtisan de longue date de la star argentine, le PSG est déjà en feu dans la perspective de la récupérer dans les prochains jours.

Accord refusé entre le Barça et Lionel Messi

Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat le 30 juin dernier, Lionel Messi devait parapher un nouvel engagement avec le FC Barcelone ce jeudi. D’après plusieurs sources espagnoles et même selon les propres dires de Joan Laporta, l’affaire était quasiment faite. Écartant ainsi la concurrence du Paris Saint-Germain et de Manchester City. Mais contre toute attente, l’affaire a finalement capoté. D’après les informations du journal Marca, la direction du FC Barcelone et les représentants de la star argentine ne sont pas parvenus à trouver un accord pour finaliser l’opération.

Le quotidien madrilène assure même que le club culé veut désormais trouver la bonne manière d’annoncer la mauvaise nouvelle aux socios. Toujours selon la même source, un accord serait dorénavant presque « impossible » entre les deux parties. « Leo Messi n’a jamais été aussi loin de renouer avec Barcelone qu’aujourd’hui », indique le média sportif. Une autre source qui suit attentivement ce dossier confirme la tendance, mais précise que c’est la Ligue espagnole de football qui bloque le dossier en refusant de valider la prolongation de Messi. En cause, le salaire que les Blaugranas offrent au septuple Ballon d’Or.

En effet, le journaliste italien Gianluigi Longari explique que ce refus catégorique de la Liga est relatif au plafond salarial mis en place par l’instance dirigée par le sulfureux Javier Tebas et qui considère qu’en l’état actuel, la proposition du Barça à Messi n’entre pas dans les clous des normes instaurées par l’organe de gestion du football espagnol. Au milieu de toutes ces rumeurs, le club espagnol a confirmé la bombe mondiale en annonçant officiellement la fin de son aventure avec son capitaine.

Communiqué officiel du Barça pour Messi

« Bien qu'ayant conclu un accord et avec l'intention de signer un nouveau contrat, il ne peut pas être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels (règlements de la Liga espagnole). Bien qu'ayant conclu un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi et avec l'intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne peut pas être officialisé en raison d'obstacles économiques et structurels (règlements de la Liga espagnole). Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du Club ne puissent finalement pas être exaucés. Le Barça tient à remercier de tout cœur le joueur pour sa contribution à la valorisation de l'institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle », écrit le FC Barcelone sur son site officiel.

Après la Catalogne, où va évoluer la Pulga la saison prochaine ? Si le Paris Saint-Germain et Manchester City sont toujours présentés comme les prétendants les plus sérieux pour accueillir le natif de Rosario, son statut de joueur libre pourrait bien donner des envies de folies à d’autres grands clubs à travers la planète.