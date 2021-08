Barça Mercato : PSG, Man City, MLS, Argentine, Messi a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2021 à 18:55

Arrivé au terme de son engagement le 30 juin dernier, Lionel Messi ne prolongera finalement pas avec le Barça. Pour la suite de sa carrière, l’ancien attaquant barcelonais est annoncé dans les plans du PSG, de Manchester City, en MLS et en Argentine. De son côté, le joueur a déjà une idée de sa prochaine destination.

Mercato PSG : Lionel Messi va signer au Paris SG

Aussitôt le communiqué du FC Barcelone annonçant leur divorce rendu officiel, Lionel Messi a pris les choses en mains pour se trouver un nouveau point de chute. En effet, d’après les informations de RMC Sport et The Athletic, la star argentine a personnellement appelé l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino, déclenchant ainsi les discussions avec la direction du club de la capitale française. Ce vendredi, le journal Marca assure que même si rien n’est encore acté entre les deux parties, Lionel Messi va poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

Attiré par le projet parisien et la possibilité d’évoluer avec des amis et proches comme Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marco Verratti, Sergio Ramos sans compter la présence de son compatriote sur le banc, le septuple Ballon d’Or veut rejoindre les Rouges et Bleus. À bientôt 34 ans, le natif de Rosario veut offrir au PSG sa première Ligue des Champions. Il n’écoutera donc pas les offres venues de Manchester City, des États-Unis et de son pays où les Newell’s Old Boys, club où il a commencé sa carrière en junior (1994-2000), aimerait le voir revenir.

Accord proche entre Messi et le PSG

La publication madrilène indique ainsi qu’à l’heure actuelle, le vice-champion de France est le grand favori pour récupérer Lionel Messi dans les prochains jours. Les négociations sont déjà en cours et avancent bien. À en croire les informations divulguées ces dernières heures par le journaliste Josep Pedrerol sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le Paris Saint-Germain et Messi sont proches d’un accord. La publication ibérique assure même que la Pulga pourrait même débarquer à Paris « dans les prochaines heures. »

Affaire à suivre donc…