ASSE : Puel justifie le choix Mahdi Camara, nouveau capitaine

Publié par ALEXIS le 07 août 2021 à 03:35

Claude Puel a désigné le nouveau capitaine de l' ASSE pour la saison 2021-2022. L’entraîneur des Verts a porté son choix sur Mahdi Camara pour succéder à Mathieu Debuchy, laissé libre à l’issue de son contrat en juin 2021.

ASSE : Puel, « le brassard de Camara n'est pas une récompense »

Désigné meilleur joueur de l’ ASSE la saison dernière, par les supporters du club ligérien, Mahdi Camara vient d’être promu par Claude Puel. Ce dernier lui a confié le brassard de capitaine. Il succède ainsi à Mathieu Debuchy, parti librement du Forez cet été. Selon le coach et le manager général de l’AS Saint-Étienne, la nomination du milieu de terrain de 22 ans n’est pas un cadeau relatif à son titre de meilleur joueur de l’exercice 2020-2021.

« Il ne s'agit pas d'une récompense. Mahdi Camara n'en fait pas trop, ne se prend pas la tête, mais il est content de porter ce brassard », a-t-il expliqué, en conférence de presse. « Cela veut dire quelque chose de sa capacité à donner le meilleur de lui-même et de la régularité de ses performances. Mahdi ne descend jamais en dessous d'un certain niveau. Il montre l'exemple et sait être fiable », a apprécié Claude Puel.

Mahdi Camara fier d'être capitaine dans son club formateur

Le concerné a également réagi à sa promotion au sein du vestiaire stéphanois. « Porter le brassard est une grande fierté. J'ai acquis, ces deux dernières saisons, un peu d'expérience. Je souhaite aider les plus jeunes afin d'obtenir les meilleurs résultats » a-t-il déclaré. Mahdi Camara est un pur produit de l’ ASSE. Il y a été formé et lancé en Ligue 1 en 2018. Le natif de Martigues avait signé son premier contrat pro le 15 mars 2018.

Cinq mois plus tard, il a disputé son premier match en Ligue 1, contre l’EA Guingamp (2-1), précisément le 11 août 2018. Rappelons que le N°8 de Sainté est sous contrat jusqu’en juin 2024. Il compte 61 matchs sous le maillot des Verts, pour 5 buts et passes décisives à son actif. Pour sa première en tant que capitaine des Verts, Mahdi Camara affrontera le FC Lorient, dimanche (15h).