PSG Mercato : Accord quasi bouclé entre Messi et le Paris SG !

Entre le PSG et Lionel Messi, la grosse rumeur lancée jeudi soir dans la foulée du communiqué du Barça annonçant son divorce avec la star argentine, prend de plus en plus d’épaisseur. L’attaquant de 33 ans pourrait évoluer sous les couleurs parisiennes dès cette saison. L’affaire serait presque bouclée entre les deux parties.

Mercato PSG : Signature imminente pour Lionel Messi

En effet, d’après les informations du journaliste Saber Desfarges, le Paris Saint-Germain et Lionel Messi sont sur le point de parvenir à un accord. L’ancien présentateur de la chaîne Téléfoot assure que le septuple Ballon d’Or a pris sa décision et il veut rejoindre l’équipe de son compatriote Mauricio Pochettino pour rejouer avec son ancien compagnon barcelonais Neymar, ainsi que ses partenaires de la sélection Angel Di Maria et Leandro Paredes. « Lionel Messi au PSG, accord quasi bouclé. La décision de l’Argentin est prise: il veut Paris et est sur le point de s’engager pour le club de la capitale », écrit Saber Desfarges sur son compte Twitter.

Une information confirmée par RMC Sport via son spécialiste mercato Mohamed Bouhafsi, qui révèle que l’ancien capitaine du FC Barcelone a informé Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo qu’il a décidé de poursuivre sa carrière avec les Rouges et Bleus. Plus précis, Santi Aouna, journaliste à Foot Mercato, annonce de son côté que Leonardo est parvenu à un accord avec Lionel Messi qui devrait débarquer prochainement à Paris afin de finaliser le deal.

Le clan Messi attendu à Paris pour finaliser l’opération

Prudent dès les premières rumeurs, le journal L’Équipe confirme finalement que la possibilité de voir la Pulga au Paris Saint-Germain cette saison grandie au fil des heures qui passent depuis hier soir et l’annonce de son départ du FC Barcelone. Le quotidien sportif indique que le récent vainqueur de la Copa América va rejoindre le vice-champion de France sur la base d’un bail de « trois années (dont sans doute une en option) assorties d'un salaire net annuel de 40 millions d’euros. »

Toujours selon la même source, « une réunion serait prévue dimanche entre la direction du PSG et les représentants du joueur » afin de boucler l’affaire. Ce n’est donc plus un rêve, les supporters parisiens ont de fortes chances de voir le numéro 10 du Barça débarquer au Camp des Loges dans les prochains jours.