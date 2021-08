LOSC Mercato : Réponse de Gourvennec sur l'avenir de Reinildo

Publié par ALEXIS le 07 août 2021 à 11:35

En fin de contrat au LOSC en juin 2022, Reinildo est annoncé sur le départ de Lille pendant ce mercato estival. Interrogé en conférence de presse sur l’avenir du défenseur, Jocelyn Gourvennec ne confirme pas pour autant son transfert dans les tuyaux.

LOSC : Reinildo prolongé ou transféré ?

Reinildo (27 ans) n’a plus qu’une saison de contrat au LOSC et est sur le marché des transferts. Le SSC Naples souhaite le recruter. À défaut de prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2022, la direction du club nordiste devrait le transférer d’ici le 31 août 2021, date de la fermeture du marché de l’été. Il faut rappeler que l’agent de l’arrière latéral gauche avait confirmé des négociations en cours avec Lille OSC pour la prolongation du bail de son poulain, mais depuis juin, rien n’est signé. « Reinildo a encore un an de contrat avec Lille, un club dans lequel il est très bien et avec qui nous discutons d’une prolongation pour les prochaines années », avait-il lâché sur la radio Kiss Kiss Napoli, tout en confirmant des touches avec des clubs étrangers, notamment « en Italie ».

Gourvennec : « le club réfléchit » sur l'avenir du défenseur

Invité à clarifier la situation de l’international mozambicain (16 sélections), Jocelyn Gourvennec a été évasif. « Je le trouve bien. Il est toujours d’humeur égale, il aime toujours autant s’entraîner. Son avenir le préoccupe peut-être un peu, mais il reste concentré. Il faut que ça reste comme ça », a-t-il confié, ce vendredi. « Sur l’aspect du contrat, le club réfléchi. C’est un sujet dont on parle au club », a-t-il indiqué, ensuite. Pour rappel, Reinildo était titulaire contre le PSG, dimanche dernier, lors du match du Trophée des champions (1-0) à Tel-Aviv en Israël. Le coach du LOSC avait apprécié sa performance contre le club de la capitale et noté qu’il avait gagné ses duels dans son couloir gauche, contre la recrue parisienne Achraf Hakimi.