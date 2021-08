FC Nantes : Réaction de Kombouaré après le hold-up contre Monaco

Publié par Ange A. le 07 août 2021 à 08:35

Le FC Nantes a ramené le point du match nul vendredi sur la pelouse de l’AS Monaco (1-1). Entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré n’a pas caché sa satisfaction après la performance des siens.

Le FC Nantes accroche l’AS Monaco à Louis II

Barragiste la saison dernière, le FC Nantes signait son retour à la compétition ce vendredi. Le FCN se déplaçait sur la pelouse de l’AS Monaco pour le tout premier match comptant pour la saison 2021-2022. Malgré leur mauvaise entame, les Jaune et Vert ont pu tenir en échec les locaux. Le club des bords de l’Erdre quitte la Principauté avec un point suite au match nul arraché sur la pelouse de Louiis II (1-1). Jean-Charles Castelletto (42e) est le premier buteur Canari de la saison. Le défenseur central camerounais a répondu à l’ouverture du score de Gelson Martins (14e). Coach de Nantes, Antoine Kombouaré s’est satisfait du visage affiché par ses poulains sur la pelouse d’un cador du championnat.

Kombouaré aux anges après le nul contre l’AS Monaco

L’entraîneur nantais salue surtout la solidarité dont a fait montre son groupe face à l’armada monégasque. « Point du courage, abnégation, un groupe qui a été énorme sur le point de la solidarité. On a fait ce qu’il faut, surtout en deuxième mi-temps pour bloquer ces attaques monégasques, pour bloquer les espaces, jouer entre les lignes […] Je suis hyper fier de la prestation des joueurs », a confié Antoine Kombouaré au micro de Prime Video. Le coach du FC Nantes sait déjà sur quel point il devra s’améliorer pour les prochaines rencontres. « Après, on va s’améliorer sur les premières relances, mais on a été énormes », a-t-il noté. Pour leur deuxième sortie en Ligue 1, les Canaris vont recevoir le FC Metz le 15 août prochain à La Beaujoire.