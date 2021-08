Barça Mercato : Après Messi, un départ XXL dans les tuyaux ?

Publié par Ange A. le 07 août 2021 à 09:35

Le Barça n’a pas encore fini de se remettre de l’annonce du départ de Lionel Messi qu’un autre gros départ est évoqué par la presse espagnole. Celle-ci indique en effet qu’une recrue estivale pourrait déjà claquer la porte.

Un autre gros départ dans les tuyaux au Barça ?

L’annonce du départ de Lionel Messi continue à faire des vagues. Jeudi, le Barça a indiqué dans un communiqué que faute d’accord, l’Argentin ne renouvellera pas son contrat. Sauf nouveau rebondissement spectaculaire, La Pulga va s’engager dans les prochains jours au Paris Saint-Germain. Des détails que ce que pourrait être son contrat au PSG fuitent depuis quelques heures. Alors que tristesse et consternation animent les fans du FC Barcelone, un autre gros départ est évoqué par plusieurs sources espagnoles. Recruté libre en provenance de Manchester City cet été, Sergio Agüero serait lui-aussi un candidat au départ cet été. L’attaquant argentin avait notamment été recruté pour convaincre son ami « Léo » de prolonger.

Sergio Agüero remonté contre Joan Laporta ?

Lors de sa présentation officielle, Sergio Agüero affichait d’ailleurs son enthousiasme à l’idée d’évoluer aux côtés du sextuple Ballon d’Or. « Nous espérons jouer ensemble [...] S’il est toujours là, et je crois qu’il le sera, nous essaierons de faire de notre mieux pour le club, comme il l’a toujours fait », confiait-il notamment. Mais avec le départ de son ami, l’ancien buteur des Skublues voit son rêve briser. Chose qui irrite le joueur comme le fait savoir Beteve. La chaîne de télévision catalane indique que l’Argentin l’a mauvaise contre la direction du Barça et que ses avocats sont déjà à pied d’œuvre pour le faire partir du FC Barcelone. Reste maintenant à savoir si le joueur obtiendra gain de cause. Réponse dans les prochains jours.