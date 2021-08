PSG Mercato : Confirmation de Pochettino sur l'arrivée de Messi

Publié par Ange A. le 01 août 2021 à 01:25

Alors qu’il signait son retour en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain ce samedi, Mauricio Pochettino n’a pas échappé au sujet de l’heure : l’éventuelle arrivée de Lionel Messi. L’entraîneur du PSG a confirmé la tendance concernant son jeune compatriote après le succès des siens (1-2) contre Troyes.

Messi à la Une pour le retour de Paris en Ligue 1

Vice-champion de France la saison dernière, le Paris Saint-Germain signait son retour à la compétition ce samedi. Le PSG se déplaçait sur la pelouse de l’ESTAC Troyes pour la 1re journée du championnat. Défait par le Lille OSC lors du Trophée des champions, Paris a renoué avec le succès sur la pelouse du promu. Achraf Hakimi (19e) et Mauro Icardi (21e) ont permis aux Rouge et Bleu de repartir avec les trois points de Troyes. Oualid El Hajjam avait pourtant créé la surprise en ouvrant le score dès la 9e minute de jeu. Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino s’est montré mesuré après le court succès des siens. « Comme entraîneur du PSG, j’aurais peut-être espéré mieux. Troyes a montré de l’énergie. Il y a un manque de rodage en début d’année. Quand on gagne, on espère gagner plus, 5-0 par exemple. On a pris ce qu’il y avait à prendre », a-t-il confié selon les propos relayés par Le Parisien. Le technicien argentin a également été interrogé sur la potentielle signature de Lionel Messi à Paris.

Pochettino lâche des indices sur Lionel Messi

Au micro de Canal+, Mauricio Pochettino a évoqué le départ de Lionel Messi du Barça et des discussions avec La Pulga avec un brin d’humour. « On travaille, on y travaille. On essaye de travailler le plus vite possible. Il y a plusieurs options pour rendre l'équipe meilleure et on va voir pour y parvenir. Non je ne l'ai jamais eu au téléphone. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses se disent, mais on est là et on discute tous les deux [rires] », a déclaré l’entraîneur du Paris Saint-Germain.