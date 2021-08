ASSE Mercato : Des pépites sur le départ, Puel à l’agonie

Publié par Ange A. le 08 août 2021 à 09:55

L’AS Saint-Étienne n’a toujours pas signé la moindre recrue depuis l’ouverture du mercato estival. Pour dégager des liquidités afin de recruter, l’ ASSE pourrait céder certains cracks au grand désarroi de Claude Puel.

L’ ASSE contrainte de sacrifier des cracks cet été ?

L’AS Saint-Étienne fait son entrée en matière ce dimanche contre le FC Lorient lors de la 1re journée de Ligue 1. Privé de plusieurs éléments, Claude Puel se présente avec un groupe amoindri contre les Merlus. L’entraîneur de l’ ASSE ne pourra pas non plus compter sur un quelconque renfort, les Verts n’ayant encore recruté aucun joueur lors de ce mercato estival. Faute de liquidités, le club ligérien peine à convaincre ses cibles de rejoindre ses rangs. Sur les tablettes de Sainté, le Ghanéen Caleb Ekuban vient de rejoindre le Genoa. Pour L’Équipe, la direction des Verts entend prendre une décision radicale pour renflouer les caisses du club, en attendant l’arrivée d’un nouvel investisseur. Le quotidien sportif annonce que des jeunes pourraient être sacrifiés cet été.

Un terrible coup dur en vue pour Claude Puel

Le journal national assure que l’AS Saint-Étienne va se résoudre à céder quelques jeunes cet été. Contrairement à certains éléments plus âgés dont Claude Puel veut se séparer (Khazri, Boudebouz, Kolodziejczak, etc.), les jeunes Stéphanois sont davantage sollicités comme le fait savoir la source. Mahdi Camara, Lucas Gourna-Douath ou encore Yvan Neyou pourraient en effet être cédés. Le départ de quelques-uns d’entre eux permettra à l’entraîneur de l’ ASSE de pouvoir s’offrir quelques renforts. « C’est donc plus du côté des départs que les regards risquent de se crisper en fin de mercato. Si départs il y a, cela pourrait d’un autre côté leur permettre de recruter. Les renforts d’un buteur, d’un milieu excentré et d’un défenseur central expérimenté ne seraient pas de trop », note le quotidien sportif dans son édition de ce dimanche.